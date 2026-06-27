梅赛德斯-奔驰（越南）推出多款豪华车型并升级多家大型展厅

此举被视为这家德国豪华车品牌在越南汽车市场高端领域竞争日益激烈的背景下巩固其领先地位的重要一步。



梅赛德斯-奔驰（越南）总经理雷内·诺伊曼（René Neumann）表示，公司将陆续推出多款备受瞩目的新车型，包括：迈巴赫GLS 480 4MATIC中期改款、S级升级版、CLA 200纯电版（CLA 200 Electric）以及GLS 450 4MATIC 140周年纪念改款。



值得关注的是，越南梅赛德斯-奔驰已正式开启纯电车型 CLA 200 Electric 的预售，预售价预计低于17亿越南盾。这被认为是该品牌在越南实施电动化路线图的一项战略举措。



除了丰富产品阵容外，梅赛德斯-奔驰（越南）还继续加大对分销系统的投资，在全国范围内推行全球零售标准“MAR20X”。根据规划，多家长沙龙级大型展厅将于今年内正式投入运营。

行内专家评估称，零售系统的升级不仅有助于提升品牌的竞争能力，而且在客户越来越重视购物体验和售后服务的当下，还将对豪华车市场的消费需求起到积极的刺激作用。



据业内专家分析，全新产品矩阵、零售网络扩张与灵活金融方案的结合，表明越南梅赛德斯-奔驰正在奉行全面增长战略，旨在抓住高端汽车市场的复苏势头，并顺应未来几年向纯电及智能网联车型转变的转型趋势。



凭借这一系列投资、新品发布及客户体验升级活动，越南梅赛德斯-奔驰再次彰显了其在越南市场长期发展的坚定承诺，同时也为2026年底阶段的豪华车市场注入了强劲的增长动力。（完）