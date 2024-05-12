新闻 梅潘勇大使：越南愿为促进和平与发展作出更多贡献 12/05/2024 越南常驻联合国、世界贸易组织（WTO）和在瑞士日内瓦其他国际组织代表团团长梅潘勇大使在接受日内瓦地缘战略观测站（Geneva Geostrategic Observatory）采访时明确指出，越南希望多元化合作伙，巩固和平、稳定的国际环境，为国家发展创造有利条件，同时为世界和平与发展作出贡献。 梅潘勇大使表示，多边主义和融入国际是越南外交的重点。越南始终重视联合国（UN）、世界贸易组织（WTO）的多边机制和论坛，并积极参与日内瓦多边谈判。越南希望实现合作伙伴多元化，巩固有利于越南发展的和平、稳定、有利的国际环境。这使得越南能够为解决许多共同问题以及促进世界和平与发展的国际努力做出贡献。谈及在越南的法语教学时，梅潘勇大使肯定了法语在越南具有重要的历史地位。如今，越南约有 70 万讲法语的人，相当于越南人口的近 0.7%。近年来，越南在法语教学方面取得了重大进展，并制定了促进从小学到大学学习法语的政策。梅潘勇大使指出，越南是法语国家共同体的积极成员，并表示越南目前正在与法语国家国际组织（OIF）和法语国家大学机构（AUF）以及驻越南外交代表机构等伙伴合作，进一步推广法语，增强法语在越南及亚太地区的活力。（完）