梅文政副总理：证明越南在全球旅游版图上极具吸引力、“绿色”和可持续发展目的地的地位

游客数量和质量双双增长



政府总理于7月15日签发有关国家旅游指导委员会健全的第1532号决定。这一决定体现了政府总理对旅游业这一经济重要组成部分的高度关注和坚定决心。



越南是东南亚地区国际游客增长速度最快的三个旅游目的地之一。越南旅游业连续获得多个国际权威旅游奖项和媒体的高度评价，被列入全球新兴旅游国家行列。有关越南旅游的搜索量持续位居世界前列，从第11位跃升至第6位，增幅达10%至25%，远高于东南亚地区的平均增速。



越南文化体育与旅游部长、国家旅游指导委员会副主任阮文雄表示，自2024年召开会议以来，越南旅游业在游客数量和服务质量方面均实现了增长。旅游业对创造就业岗位和“本地出口”作出了积极贡献，支持了18个不同经济行业的发展。



越南文化体育与旅游部长、国家旅游指导委员会副主任阮文雄。图自越通社

尽管取得一定的成果，阮文雄部长仍指出旅游发展中存在诸多问题。他认为，各地方对旅游作为“尖端经济行业”的认识尚不一致；各部门之间虽已有所协同，但尚不明确；旅游推广仍沿用传统方式，导致效果未达预期。



为实现2025年旅游业的发展目标，指导委员会成员对既有成果与存在问题进行了评估，分析制约因素和瓶颈，并提出一系列解决方案和政策机制，以助力越南旅游在下一阶段实现“加速腾飞”。



越南旅游业的重新定位



梅文政副总理在会上评价称，疫情后越南旅游业恢复态势良好并取得积极成果。2023年，越南共接待国际游客1260万人次，同比增长332%；国内游客超1.08亿人次，同比增长6.8%。



2024年，国际游客达1700多万人次，同比增长39%；国内游客达1.1亿人次，同比增长1.6%。



2025年上半年，越南旅游业继续快速增长，接待国际游客近1070万人次，同比增长20.7%，完成全年目标的49%；接待国内游客7750万人次，同比增长8.5%，完成全年目标的65%。旅游总收入约达518万亿越盾，完成全年目标的53%。



梅文政副总理要求文化体育与旅游部牵头，同各部委、地方贯彻落实中央尤其是政府的相关决议、政府总理的指示，推动旅游业全面、快速、可持续发展；落实关于促进旅游发展，确保实现经济两位数增长速度的第34号通知；继续坚持以企业和人民为旅游发展主体，以游客为核心；及时把握旅游新趋势、新需求，为地方和旅游行业发展提供方向；旅游管理机构应创新管理方式，增强创造力，更好支持并陪伴企业发展；旅游企业应大胆创新，打造更多高附加值、符合游客需求的新型旅游产品。



梅文政副总理强调，凭借当前增长势头，越南力争在2025年全年接待国际游客2200万至2300万人次，国内游客1.2亿至1.3亿人次，推动越南旅游业迈上新台阶，真正成为支柱产业，确立越南作为全球旅游版图上极具吸引力、‘绿色’和可持续发展目的地的地位。（完）