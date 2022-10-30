梁青毅大使：丹麦企业对越南的投资机会寄予厚望

值此丹麦王储弗雷德里克（Frederick）和王储妃玛丽（Mary）将于2022年11月1日至3日率领丹麦企业代表团访问越南之际，越南驻丹麦大使梁青毅接受越通社记者采访时表示，许多丹麦大型企业正在认真关注并寻找在越南投资、扩大生产经营规模的机会。

梁青毅大使表示，丹麦王储弗雷德里克和王储妃玛丽率领访问越南的丹麦企业代表团包括丹麦近40家领先企业代表。此次访问旨在庆祝越丹两国建交50周年，推动两国在可持续发展和绿色转型等双方拥有共同利益领域的合作。

访问越南期间，丹麦王储弗雷德里克一行将会见越南领导人，与越南企业参加贸易投资促进活动。丹麦企业代表团将重点对接和促进两国企业在风能和高效能源管理与利用方面的合作。

梁青毅大使认为，在越南和丹麦两国正在开展庆祝两国建交50周年活动的背景下，丹麦王储一行此次访问越南具有重要意义，充分体现两国最高级别对加强和深化越丹双边关系的政治承诺。此外，此访还意在取得实质性成果，即在绿色转型与可持续发展等对两国当今具有战略意义的领域寻找投资和扩大合作机遇。

梁青毅大使表示，越南与丹麦的关系正在积极发展。在政治外交方面，双方各级代表团的互访与接触频繁，在全球和地区多边组织和论坛上相互支持。另外，近段时间以来，经贸投资可视为越丹双方合作的亮点。 2022年前9月，双边贸易额约达5.54亿美元，其中越南对丹麦出口较2021年同期增长51.8%。今年前9月，丹麦已成为越南第三大投资来源国，新增投资总额达13.2亿美元。

丹麦将越南视为“绿色转型”过程的典范，并承诺支持越南实现绿色和可持续发展目标。在文化合作和民间交流方面，近两年来，新冠肺炎疫情对双方合作产生了一定影响，然而目前，双方文化合作和民间交流活动基本恢复正常，而且合作需求巨大。

梁青毅大使强调，在全面伙伴关系的基础上，越丹双方在对越南的发展和越南与丹麦的互利具有战略意义的合作领域上仍有很大的拓展、巩固和深化的空间。

梁青毅大使希望两国将在具体领域，特别是绿色增长和可持续发展领域的合作取得“突破”进展和成果。（完）