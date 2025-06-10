梁强：工匠的创造力和才华是传统手工艺品持久价值的最重要因素

6月10日下午，值越南传统手工艺村协会成立20周年之际，国家主席梁强在主席府会见了来自全国5400多个传统手工艺村的优秀艺人代表。



梁强指出，传统手工艺村是保存越南传统文化特色之地，是生产具有高度艺术价值手工艺品的摇篮，不仅具有实用价值，更展现了越南艺人的才华、创造力和精湛技艺；同时为数百万劳动者提供就业机会，促进经济结构调整，推动经济社会发展与国际融合。



梁强表示，党、胡伯伯和国家始终重视，已颁布多项方针政策，为手工艺村和艺人创造发展条件，使其能够贡献才智、发挥创意，保存并提供富有民族特色的传统文化产品，满足国内消费需求并进军国际市场，积极为经济建设、新农村建设、社会保障事业做出贡献，构建具有浓郁民族特色的越南先进文化。



梁强对越南传统手工艺村协会和全国艺人在市场困难背景下取得的骄人成绩表示认可和表扬，要求各级部门、地方政府、手工艺村协会和艺人特别重视保护和弘扬民族文化，将此视为各级、各行业和全社会的战略任务与责任。

梁强重申，艺人的创造力和才华是赋予传统手工艺品独特性和持久价值的最重要因素。他们不仅是技艺精湛的工匠，更是怀揣创作渴望、充满职业激情与热爱的艺术家。



梁强强调，在国家发展的各个阶段，手工艺村始终是保障稳定生活的基石，是农村劳动力最可靠、最贴近的支撑，确保社会民生。他要求进一步加强职业培训工作，激发农村地区青年劳动力的创业精神；持续关心提高手工艺村群众的物质和精神生活水平。



同时，梁强要求继续发挥社会组织、行业协会、手工艺协会等机构在联合发展中的纽带作用；组织生产经营、贸易促进和产品推广活动；在大力推进科技应用的背景下提高生产率、质量和产品多样性，更好地满足消费者和社会的需求；注重品牌建设和保护，建立可持续的生产原料供应链。



另一方面，梁强建议要系统化、规范化地开展知识普及、技能更新和职业培训；增强市场技能和审美能力，激发创作才能，保护生产者的合法权益；提高法律意识，促进信息经验交流，为各代艺人、能工巧匠和手工艺村群众充分发挥潜能创造有利空间和环境。



梁强建议特别关注环境保护工作，动员群众实施可持续发展模式，发展绿色经济、循环经济、环境友好型经济；手工艺发展必须与可持续发展相结合，保障社会民生，提高手工艺村群众的安全生活质量。



梁强要求各部委、相关机构加强研究，提出完善促进越南手工艺村发展机制政策的解决方案；陪伴支持各手工艺村，增强民族自豪感，表彰激励艺人、能工巧匠，特别是培养年轻一代继承、保护和发展传统手工艺。





各部委要更加重视艺人待遇政策；培养推广先进典型；继续及时高效地开展"人民艺人"、"优秀艺人"国家荣誉称号授予工作。（完）