梁强：国家主席办公厅要充当好参谋助手作用

6月26日下午，越南国家主席梁强与国家主席办公厅召开2025年6月工作总结暨7月工作任务部署会议。国家副主席武氏映春出席会议。



梁强在听取报告和相关意见后，对办公厅积极主动、细致周到地做好各项工作给予好评，并指出，在地区和世界形势错综复杂的背景下，全国正在全力以赴实施多项重大政策，旨在引领国家奋进繁荣发展的新纪元。国家主席办公厅要进一步增强责任意识，团结协作，与各部门、各地区密切协调，为国家主席、副主席提供咨询和服务，确保各项工作计划有效实施。



对于今后工作任务，梁强指出，预计在新政府模式投入运作后，办公厅工作量将十分繁重。因此，办公厅在制定方案计划时要最大限度地发挥主动性和灵活性。同时，积极掌握情况，研究、协调并充当好参谋助手，就切实可行问题提出咨询建议，确保工作进度与质量，为党和国家领导人提供最佳服务。

梁强重申，未来一段时间国家将迎来诸多重大事件。两级地方政府模式将于2025年7月1日正式实施；各级党代会在各机关和地方召开，迎接党的十四大；八月革命和九·二国庆80周年纪念活动等，国家主席、副主席将要开展多项对内对外工作。因此，办公厅要尽快制定具体工作方案，明确目标任务，加强机关内外密切配合，强化责任担当，满足任务要求。（完）