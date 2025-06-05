梁强：兴安与太平两省合并是突破性选择

6月5日下午，越南国家主席梁强在主席府主持召开与兴安省、太平省省委常委会的工作会议。 会上，中央工作组与两省就贯彻落实越共第十三届中央委员会第十一次全会决议精神、文件起草完善及人事准备工作等内容进行了深入讨论。



兴安省和太平省省委常务委员会已成立行政机构重组工作指导委员会，旨在指导两省合并工作，确保两级地方政府管理模式转型过程中顺利进行，有效利用现有办公场所和设施，确保工作的连续性，避免影响民众和企业。自7月1日起，全面推行数字化办公模式。



梁强在总结讲话中对两省省委常委会及各部门、单位积极配合，根据地方实际情况，落实中央的各项决议和指示给予高度评价，并指出，兴安和太平的合并不仅仅是行政区划的合并，而是一个战略举措，一个突破性的选择。如果能够切实有效地实施，将有助于打造一个全新的、更强大的省级行政单位，提升其在红河三角洲乃至全国的竞争力。

为进一步有效落实越共十三届十一中全会决议，梁强要求两省省委深入学习和严格执行中央的各项指示精神，优化组织机构，完善干部队伍，确保干部工作的公开透明性，在机构重组过程中确保各项工作正常运转。关于各级党代会，两省省委常委会要保持密切配合，做好各项准备工作，提高大会文件质量。



与此同时，加强对越共十三届十一中全会决议执行情况的检查监督，采取有力措施做好财政资金管理，避免在组织机构重组过程中出现浪费、损失和消极腐败。



梁强表示，相信凭借高度的政治决心，秉持“敢想、敢做、敢担当”的精神，兴安和太平合并后将奋发向上，成为全国发展的亮点。（完）