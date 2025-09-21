梁强美国之行：彰显越南在解决全球问题中的地位与作用

邓黄江表示，梁强主席此次美国之行具有特殊意义，旨在实现系列双边和多边目标。多边层面上，梁强主席此行恰逢联合国成立80周年和越南国庆80周年。此访也体现了越南独立自主、多边化、多样化、积极主动全面融入国际社会的外交路线，提升多边外交地位。



通过此访，越南重申作为负责任的联合国成员，积极参与并为联合国和国际社会的优先议程贡献力量的努力。在美国期间，梁强主席将会见多国领导人和伙伴，推动双边关系，同时争取联合国和各方对越南重点工作的支持，其中包括于2025年10月25日在河内举办的《联合国打击网络犯罪公约》签署仪式，即将担任2026年《不扩散核武器条约》第十一次审议大会主席，以及竞选联合国若干重要职位。



梁强主席将出席庆祝联合国成立80周年高级别会议，在第80届联大一般性辩论和全球气候行动特别峰会上发表重要讲话。



双边层面，梁强主席此访适逢越美建交30周年，是两国回顾从昔日敌对到今日全面战略伙伴的历程，并制定可持续合作路线图的重要契机。双方将继续强调尊重《联合国宪章》、国际法及彼此独立、主权和领土完整，增强政治互信与战略互信，推进互利合作，为地区与世界和平、稳定和可持续发展作出贡献。



联合国一场会议。图自越通社

梁强主席还将与美国领导人举行会晤，会见企业界、金融机构和重要伙伴代表，并在纽约主持越南国庆80周年庆典，强调越方重视进一步发展对美关系，尤其在经贸、投资、科技等领域，推动落实两国高层共识，争取各界支持，展现党和国家对在美越南人的关心和支持。



谈及越南与联合国合作，邓黄江指出，近50年来，双方关系已成为坚实的伙伴关系。联合国长期为越南战后重建、融入国际社会提供宝贵支持，而越南在联合国各领域提出的构想、行动和贡献日趋凸显。越南多项倡议得到联合国和国际社会高度评价，在实现千年发展目标和落实2030年可持续发展议程方面取得突出成就。越南也是促进联合国改革和“统一行动”倡议的先行者，目前越南正参与公正能源转型伙伴关系，旨在应对气候变化——联合国主要优先事项之一。



越南多次担任联合国主要机构的重要职务，目前是联合国教科文组织六大核心机构成员。在联合国维和行动中，越南派遣了近1500名军官和士兵，多名人员在联合国秘书处任职并获好评。



在多边主义和联合国面临诸多挑战的背景下，越南被期待成为推动与联合国多边合作的积极伙伴以及与联合国有效合作的典范。



越南外交部副部长邓黄江。图自越通社

关于越美关系，经过30年建交和2年建立全面战略伙伴关系实践，两国取得了巨大进展，成为国际关系中化解分歧、面向未来的典型。双方政治关系不断加强，美国重申支持一个“强大、独立、自主与繁荣”的越南。



两国经贸投资合作发展迅速，美国是越南最大出口市场，双边贸易额突破1000亿美元；双方推动半导体、人工智能等新领域合作。防务与安全合作稳步推进，尤其在两国在合作解决战争遗留问题上取得了积极进展。



国际层面，两国在东盟、联合国安理会等地区和国际场合上保持密切协调，共同应对全球性挑战。



邓黄江表示，相信梁强主席此访将在双边和多边层面上取得丰硕成果，彰显越南在解决全球问题中的地位与作用，同时促进越美关系及越南与各国关系，为地区与世界和平与发展发挥应有的作用。（完）