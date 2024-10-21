梁强国家主席个人简历

10月21日下午在河内国会大厦延鸿大会堂，越南第十五届国会投票选举越共中央政治局委员、中央书记处常务书记、越南第十五届国会代表梁强先生为2021-2026年任期越南社会主义共和国主席。

越南通讯社谨向读者介绍越南国家主席梁强个人简历：

姓名：梁强

出生日期：1957年8月15日

籍贯：越南福寿省越池市庾楼(Dữu Lâu)坊

学位：党和国家政府建设学士

政治理论：高级

入党日期：1978年7月

梁强担任越共第十一届、十二届、十三届中央委员；越共第十二届中央书记处书记；越共第十三届中央政治局委员；越共第十三届中央书记处常务书记。

工作经历

1975 年 2 月：梁强参军

2003年5月至2006年3月，梁强出任第二军团政治副司令员、党委书记；少将（2006 年 2 月）。

2006年4月至2007年12月，梁强任第二军团政委、党委书记；少将。

2008年1月至2011年5月，梁强出任越南共产党第十一届中央委员会委员（2011年1月）、第三军区政委、党委书记；中将（2009 年 8 月）。

2011年6月至2015年12月，梁强任越南共产党第十一届中央委员会委员；越南人民军总政治局副主任、总政治局党委书记，上将（2014 年 12 月）。

2016年1月至2016年4月，梁强任越南共产党十二届中央书记处书记；越南人民军总政治局副主任，上将。

2016年5月至2020年12月，梁强任越南共产党第十二届中央书记处书记、中央军事委员会常务委员；越南人民军总政治局主任、中央军事委员会纪律检查委员会主任、大将（2019 年 1 月）；中央预防和打击腐败指导委员会委员；中央内部政治保卫小组委员。

2021年1月至2024年4月，梁强出任越南共产党第十三届中央政治局委员，中央军事委员会常委；越南第十五届国会代表；越南人民军总政治局主任、中央军事委员会纪律检查委员会主任；中央预防和打击腐败和消极现象指导委员会委员；中央内部政治保卫小组委员。

2024年5月至今，梁强任越南共产党第十三届中央政治局委员、中央书记处常务书记；越南第十五届国会代表；中央预防和打击腐败和消极现象指导委员会副主任。

2024年10月21日起，梁强担任2021年至2026年任期越南社会主义共和国国家主席。（完）