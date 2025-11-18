梁强主席：团结精神始终帮助越南民族克服一切困难与挑战

国家主席强调，团结是经过数千年淬炼而成的文化与历史传统，是我们民族在建国、卫国历史中力量的源泉。这种神圣的价值、宝贵的传统，构筑了越南人民独特的文化之美。

为了弘扬这种优良传统以及过去一段时间所取得的良好成绩，国家主席建议岘港市领导、党委、政府、祖国阵线以及各社会团体继续创新活动内容和方式，充分发挥人民当家做主作用；在基层发扬民主，加强对话，倾听人民的意见，真正做到以人民为中心，把人民作为主体、作为目标和发展的动力；建设精简、高效、贴近群众、深入群众的基层政府。

*当天上午，值此前往岘港市岐诺乡（Gò Nổi）参加民族大团结日活动之际，越南国家主席梁强走访慰问了当地受洪水影响的民众。

国家主席梁强代表党和国家领导人亲切慰问了受暴雨洪灾损失的民众，并希望岐诺乡的居民团结互助，共同克服洪灾后果。国家主席强调，党和国家将尽一切可能支持同胞，帮助当地居民尽快恢复生产生活，让学生早日重返校园。

*此前，国家主席梁强及工作代表团前往奠盘烈士陵园、英雄阮文追纪念馆、总督黄耀纪念馆敬献花圈和上香，深切缅怀并表达对烈士英雄、越南英勇母亲的崇高敬意。

*趁此机会，梁强主席一行走访慰问岐诺乡保安村现年105岁的英雄母亲阮氏言，并赠送慰问品。（完）