梁强主席向公安部领导授予晋升上将军衔决定

6月14日上午，越南国家主席、国防安全委员会主席、武装力量统帅梁强主持仪式，向公安部三位副部长黎晋进、黎文线和阮文龙授予晋升上将军衔的决定。



梁强在仪式上代表党和国家领导人向三位晋衔将领表示祝贺，并强调，这是党和国家对三位同志努力学习、训练、奋斗和所取得的成绩，为党的革命事业作出的贡献给予认可和赞赏。梁强表示，此次被晋升上将军衔的同志们都是党、国家和公安部的优秀干部，是政治定力坚强、道德品质优良、模范带头、负责任、出色完成任务的干部。

面对新形势下重大的要求和任务，梁强要求刚晋升上将军衔的同志们继续维护和发扬英雄的人民公安力量的光荣传统，保持革命道德，继续学习、修养和践行敬爱的胡伯伯的教诲，与干部、战士和人民保持密切联系，努力克服困难和挑战，出色完成被赋予的任务。



梁强希望三位同志继续与中央公安党委和公安部领导集中领导、指导和建设真正廉洁、强大、正规、精锐、现代的革命人民公安力量，在越南民族奋发图强、繁荣发展的新纪元中出色地完成任务。



黎晋进同志代表刚晋升上将军衔的同志们承诺一直绝对忠诚于党、祖国和人民，将国家、民族和人民的利益放在首位，坚持党的目标和理想，遵循胡志明主席的教导，出色完成党、国家、国会、公安部和人民交给的任务。（完）