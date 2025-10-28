梁强主席出席2025年APEC领导人会议并在韩开展双边活动：有力传递关于越南的潜力、优势、政策决断和战略突破的信息

应韩国总统李在明邀请，越南国家主席梁强将于2025年10月29日至11月1日率领越南高级代表团赴韩出席第32次亚太经合组织（APEC）领导人会议周并在韩国开展双边活动。访问前夕，越南外交部副部长阮明姮就越南对此次APEC领导人会议的期望接受了媒体记者的采访。

阮明恒表示，第32次APEC领导人会议受到APEC成员和国际社会的高度关注与期待。

首先，随着21个成员经济体的高层领导人出席，此次会议对于推动就全球经济、贸易和发展面临的重大问题进行高层对话具有重要意义。在当前阶段，促进对话、合作，携手解决共同挑战，对于地区乃至世界的和平、稳定与发展至关重要。APEC领导人借此机会进行高层接触，也有望在解决经济、贸易问题方面取得进展，从而为促进地区和世界范围内稳定的贸易和投资流动、实现可持续、有韧性和包容性的增长创造有利的国际环境。

其次，国际社会期待今年的领导人会议将在数字转型和人工智能领域为APEC建立更广泛的合作框架。这是当前各成员为最大限度利用人工智能发展机遇、最小化其风险的高度优先事项。

第三，随着数千家地区领先企业的参与，本次APEC领导人会议周有望为促进公私合作提供新动力，以最大限度调动资源服务于数字转型、绿色转型、能源转型、战略基础设施发展、连接各经济体，从而为推动各成员经济体的增长模式转型作出贡献。

阮明姮强调，越南期待并相信，在韩国的主持下，2025年APEC年的积极成果将继续巩固APEC论坛过去几十年所确立的作为经济增长和经济一体化动力的角色，同时发挥APEC在当前技术和创新时代的引领作用。

越南是地区内经济增长最快的经济体之一，国际角色和地位日益提升，正坚定且充满活力地迈入新发展纪元，特别是作为将于2027年第三次主办APEC领导人会议的东道国，越南将在此次会议上继续以高度负责任的精神作出贡献，推动APEC合作，促进多边主义，致力于地区和世界的和平、稳定与可持续发展和繁荣。本着这一精神，国家主席梁强此访在多个方面都具有极其重要的意义。

第一，国家主席出席APEC领导人会议周是落实越南党和国家对外路线及重大主张政策，特别是越共中央政治局关于在新形势下融入国际的第59-NQ/TW号决议的重要步骤，继续实现在融入国际的思维和方式上的转变，从"接受"转向"贡献"，从“融入”转为“深度全面融入”，从后发经济体地位转向正在奋进、并在许多新领域领先的经济体地位。

第二，国家主席梁强将开展多项活动，接触多位APEC经济体领导人，会见世界领先企业和集团的领导人，从而有助于深化与各伙伴的双边关系，调动各种资源服务于国家经济社会发展目标。

特别是，国家主席将出席2025年APEC工商领导人峰会并发表重要讲话和进行对话。该峰会有近2000名地区主要企业领袖参加，旨在有力传递关于越南的潜力、优势、政策决断和战略突破的信息。

第三，在双边层面，韩国是越南最重要的经济伙伴之一，在越韩关系发展非常良好的背景下，国家主席梁强此访是双方继续巩固和深化良好政治关系基础，推动有效落实近期达成的高层承诺和协议，使两国良好合作关系为各自国家在当前重要发展阶段作出更实质、有效贡献的契机。

阮明姮坚信，梁强主席出席2025年APEC领导人会议周并在韩开展双边活动之旅将取得圆满成功，有助于继续展现一个正自信、自立、自强地迈入新发展纪元、为人类共同事务及地区乃至世界和平、稳定、合作、发展作出日益负责任和有效贡献的越南形象。（完）