标准与认证：越南参与清真市场的“钥匙”

12月20日，越南科技部质量计量标准总局所属的合规认证中心（QUACERT）与越南社会科学院非洲和中东研究所（IAMES）在河内联合举行了“标准与认证：参与清真市场的钥匙” 的研讨会，提供有关清真市场的基本信息，从而促进越南可持续参与全球清真市场。

与本地区其他国家相比，越南具备发展清真产业的诸多有利条件，特别是越南政府非常关心支持越南企业有效参与该市场的发展。

然而，越南企业在生产和出口清真产品时遇到了一定的困难，如投资成本高、缺乏清真市场文化信息、清真标准不多等。

越南质量计量标准总局代局长何明协博士在会上致辞时表示，支持企业参与清真市场是越南党和国家交予的任务。

何明协博士强调 ，“通过此次研讨会，我们将提供清真市场‘钥匙’，希望企业和有关单位科学、务实地利用这些‘钥匙’，使越南真正融入世界清真产业，同时其他国家也可以依靠这些‘钥匙’投资开发越南清真市场。”

合规认证中心主任陈国勇表示，研讨会的召开体现了越南政府对清真产业发展的巨大关注，希望此次研讨会能够为促进双方更有效的合作做出贡献，为越南乃至世界穆斯林社区以及越南清真产业提供服务。

与会专家、科研人员集中讨论了“清真经济-文化与越南的潜力/机遇”、“国家清真标准和越南清真产业标准建设的方向”、“清真认证活动促进越南参与全球清真市场”、“JAKIM和全球清真认证体系”等相关问题。”

在研讨会框架下，合规认证中心 (QUACERT) 与非洲和中东研究所签署了合作谅解备忘录，其目标是发展知识、建立标准体系，服务认证，促进组织、企业、学生和各政府机构之间的清真合作等。（完）