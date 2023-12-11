柬埔寨首相洪玛奈抵达河内 开始对越南的正式访问

12月11日上午，柬埔寨首相洪玛奈已抵达河内，开始应越南政府总理范明政的邀请，于12月11日至12日对越南进行的正式访问。

越南政府办公厅主任陈文山部长、外交部副部长杜雄越，越南驻柬埔寨大使阮辉曾来到机场迎接洪玛奈一行。

陪同洪玛奈出访的有：柬埔寨副首相兼柬埔寨发展委员会(CDC)第一副主席孙占托（Sun Chanthol） ; 柬埔寨副首相兼外交与国际合作部大臣索克·陈达·索菲亚（Sok Chenda Sophea），农林渔业部大臣邓迪那(Dith Tina)，商务部大臣郑妮莫(Cham Nimul)，工业、科技和创新部大臣韩万迪（H.E.Hem Vanndy）; 柬埔寨旅游部长苏索肯（Sok Soken）；边境事务部长郎谢（Lam Chea）；首相直管部长斯里•塔马隆（Sry Thamarong）、索纳罗（So Naro）、科伊•皮西（Koy Pisey）、坦•让•弗朗索瓦（Tain Jean Francois）；柬埔寨发展理事会主席谢•乌蒂（Chea Vuthy）；内政部国务秘书速坡 （Sok Phal）；国防部国务秘书宁帕（Neang Phat）；外交与国际合作部国务秘书颂•拉特查维（Soeung Rathchavy）； 柬埔寨驻越南大使谢金塔（Chea Kimtha）。

洪玛奈此次访问在两国关系呈现良好发展态势的背景下进行，意义重大；本着平等、互利、高效、尊重彼此利益等精神。此访将为进一步深化两国“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”关系作出非常重要的贡献，推动越柬关系迈上新的高度。(完)