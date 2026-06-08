柬埔寨首相洪玛奈抵达河内 对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛

越南工贸部长黎孟雄、外交部副部长黎英俊、越南驻柬埔寨大使阮明宇等前往内排国际机场迎接。柬埔寨驻越南大使杜奇索帕拉陪同迎接。



越南外交部发言人范秋姮表示，近年来越柬关系全面深入发展，高层互访频繁，为双边合作开辟了新的发展阶段，推动两国关系朝着更加务实、高效、互信的方向迈进。





越南工贸部长黎孟雄在河内内排国际机场迎接柬埔寨首相洪玛奈。图自越通社



越南驻柬埔寨大使阮明宇表示，洪玛奈此访将为两国关系注入新动力，进一步深化政治互信，促进经贸投资合作提质升级，并为地区和平、稳定与发展作出积极贡献。他指出，经贸投资合作已成为当前越柬关系最突出的亮点。



面向2027年两国建交60周年，双方有望进一步加强经济互联互通，推进交通物流基础设施建设和边境经济合作，同时拓展数字化转型、绿色经济等新兴领域合作。



陪同洪玛奈访越的有其夫人碧占莫妮，副首相兼外交与国际合作部大臣布拉索昆，以及农业、林业与渔业大臣邓迪那，商业部大臣占尼，新闻部大臣奈帕德拉，旅游部大臣胡哈，公共工程与运输大臣宾波尼等多位内阁成员。



洪玛奈1977年10月20日出生于柬埔寨磅湛省（现特本克蒙省）梅莫县高玛乡，1995年加入柬埔寨王家军。他曾任反恐特种部队司令、王家军联合参谋部副司令、陆军司令等职，2023年8月出任第七届政府首相，2023年12月当选柬埔寨人民党副主席。洪玛奈毕业于西点军校，获纽约大学经济学硕士学位和布里斯托大学经济学博士学位。



访越期间，洪玛奈将出席第三届东盟未来论坛并发表讲话，会见越共中央总书记、国家主席苏林，国会主席陈青敏，中央书记处常务书记陈锦秀，并与政府总理黎明兴举行会谈。双方还将共同见证多项合作文件签署，为越柬全面合作关系发展注入新动力。（完）