柬埔寨通讯社：苏林总书记访柬行程为双边关系注入新动力

柬埔寨国家通讯社（AKP）2月8日发表有关越南共产党中央总书记苏林及越南高级代表团于2月6日对柬埔寨王国进行国事访问的文章，强调，此次访问有望为这柬埔寨与越南在各领域中的合作关系注入新的发展动力。

据越通社驻金边记者报道，在题为《越柬关系新动力》的文章中，柬埔寨国家通讯社（AKP）重点介绍了越共中央总书记苏林与柬埔寨人民党（CPP）主席洪森（Samdech Techo Hun Sen）举行的会晤。

文章称，在会晤中，洪森主席对苏林总书记在越南共产党第十四次全国代表大会结束后即率领越南高级代表团对柬埔寨进行国事访问表示热烈欢迎并给予高度评价。他强调，苏林总书记及越南高级代表团的此次访问，充分体现了越南共产党及越南领导班子对发展越柬关系的高度重视。

苏林总书记介绍越共十四大成果时强调，越共十四大决议重申了越南党和国家一贯坚持独立自主、和平、合作与发展的外交政策，实行国际关系多边化和多样化。其中，越南党和国家始终高度重视并优先发展同柬埔寨“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的关系，并在尊重彼此独立、主权、领土完整及正当利益的基础上不断深化合作。

在各场双边会晤中，双方强调两党关系是引领越柬关系全局的定向基础；同时肯定了越南共产党政治局与柬埔寨人民党中央常委会之间会晤的重要意义。双边会晤为两国关系奠定了坚实的政治基础，为双方关系的定位以及解决两国间若干具体问题提供了方向指引。

柬埔寨国家通讯社在文章中表示期待越共中央总书记苏林及越南高级代表团的国事访问将取得突破性进展，开启越柬关系发展的新阶段。届时，两国政治互信将提升至更高水平，各领域合作的范畴与层次将更深更广，从而在诸多领域上形成战略利益交融。

本着上述精神，柬通社评价称：“此次访问具有特殊的政治意义，传递出了越南党和国家以及苏林总书记个人始终高度重视并将对柬关系置于首要地位的强有力信号。”（完）