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柬埔寨媒体：越南政府总理范明政访柬彰显两国友谊之情
柬埔寨媒体认为，此次访问彰显越柬两国的友谊之情。 11月4日和5日，柬埔寨的swiftnews新闻网和皇家科学院（RAC）官网主页发表了院国际关系研究所亚非与中东研究司副司长乌奇·莱昂（Uch Leang）关于范明政总理即将访问柬埔寨的题为“柬越友谊之亮点”的文章。
乌奇•莱昂在文章中表示，在越柬两国关系秉持“睦邻友好、传统友谊、全面合作月长期稳定”方针，不断得到巩固与加强，为两国人民带来了切实而重要的利益。两国高层互访和各级代表团交流与接触频繁，使双方的互信得以增进。在此基础上，越南政府总理范明政将应柬埔寨王国政府总理洪森亲王于11月8日开始对该国进行正式访问并出席第40届和第41届东盟峰会。
乌奇•莱昂强调：“柬埔寨和越南继续加强睦邻友好、传统友谊的关系，并本着同甘共苦精神互相帮助，以确保政治稳定并推进经济社会发展和国家发展”。
乌奇•莱昂表示，越南为东盟共同体建设作出了积极贡献，同时帮助提高柬埔寨提高其在国际舞台上的威望和地位。
文章强调，历经了历史变迁的柬越关系在诸多领域日益发展，为两国人民带来了实实在在的利益。这不仅是两个邻国的传统关系，而且也是在民族解放和统一事业和国家建设与发展事业中同甘共苦的兄弟关系。两国关系由两国领导人和人民维护和不断培育，由两国青年一代在秉持“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”方针的基础上架起友谊的桥梁。
本周内，柬埔寨国家通讯社（AKP）、《柬埔寨之光》（Rasmei Kampuchea）、《高棉时报》（Khmer Times）、罗望子新闻网(DAP-News)、柬埔寨信息部官网主页等柬埔寨诸多新闻媒体机构都报道了有关范明政总理对柬埔寨王国进行正式访问和参加东盟峰会的日程安排、范明政简历等的信息。
此前，柬埔寨国家电视台（TVK）于10月31日在其广播平台上发布了范明政总理对柬埔寨王国进行正式访问的信息。（完）