柬埔寨媒体：越南政府总理范明政访柬彰显两国友谊之情

柬埔寨媒体认为，此次访问彰显越柬两国的友谊之情。 11月4日和5日，柬埔寨的swiftnews新闻网和皇家科学院（RAC）官网主页发表了院国际关系研究所亚非与中东研究司副司长乌奇·莱昂（Uch Leang）关于范明政总理即将访问柬埔寨的题为“柬越友谊之亮点”的文章。

乌奇•莱昂在文章中表示，在越柬两国关系秉持“睦邻友好、传统友谊、全面合作月长期稳定”方针，不断得到巩固与加强，为两国人民带来了切实而重要的利益。两国高层互访和各级代表团交流与接触频繁，使双方的互信得以增进。在此基础上，越南政府总理范明政将应柬埔寨王国政府总理洪森亲王于11月8日开始对该国进行正式访问并出席第40届和第41届东盟峰会。



乌奇•莱昂强调：“柬埔寨和越南继续加强睦邻友好、传统友谊的关系，并本着同甘共苦精神互相帮助，以确保政治稳定并推进经济社会发展和国家发展”。



乌奇•莱昂表示，越南为东盟共同体建设作出了积极贡献，同时帮助提高柬埔寨提高其在国际舞台上的威望和地位。