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柬埔寨媒体高度评价越柬投资与合作潜力
柬埔寨SBM NEWS新闻网站的文章表示，越柬企业协会主席奥肯哈·梁·里西（Oknha Leang Rithy）在会见中表示，将努力与柬埔寨发展委员会合作，向越南投资者介绍柬埔寨在各领域尤其是农历领域的发展潜力。
柬埔寨副首相兼柬埔寨发展委员会第一副主席孙占托向双方企业代表介绍了柬埔寨投资环境的优势，如和平的环境、稳定的经济、开放的投资政策以及有利的基础设施系统等，希望在柬越南企业继续扩大投资规模。
柬埔寨物流与供应链商业协会（LOSCBA）主席谢·钱达拉（Chea Chandara）表示，近年来，越柬贸易总额不断上升，来自越南的投资资金持续增加。柬埔寨向越南出口大量农产品和自然资源，同时从越南进口了食品、日用品、机械、电气设备、化肥等。他强调，两国贸易往来不断增强，在柬越南投资者也不断增加。
CNC新闻网站3月8日报道称，柬埔寨商会（CCC）代会长林恒（Neak Oknha Lim Heng）近日会见了越柬商业协会企业代表团。林恒在会见中表示，为落实好越柬边境贸易协定，双方应进一步加强交流，促进成立柬越商务理事会，以尽快解决边境贸易面临的困难和障碍，为两国企业、边民创造便利条件。（完）