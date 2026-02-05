柬埔寨媒体强调越南一贯的对外政策

在越共中央总书记苏林于2月6日对柬埔寨王国进行国事访问前夕，柬埔寨《高棉时报》（Khmer Times）2月4日刊登了柬埔寨皇家学院（RAC）国际关系研究所（IRIC）亚洲、非洲和中东研究部代理主任、柬埔寨留越校友会（CAVA）主席乌奇·莱昂（Uch Leang）学者的文章，其中强调越南始终高度重视并不断巩固与加强同柬埔寨的关系。这是越南一贯的政策，在越南共产党第十四次全国代表大会结束后，苏林总书记随即率领高级代表团对柬埔寨进行国事访问，便是这一政策的鲜明体现。



据越通社驻金边记者报道，在题为《越南对柬埔寨的一贯政策》的文章中，《高棉时报》指出，越南始终将发展同邻国的关系置于对外政策的优先位置，致力于营造和平、友好、稳定、合作与发展的环境。作者认为，越柬关系已被纳入越南党和国家的对外政策路线之中。越南一贯奉行独立、自主、和平、合作与发展的对外政策，同时推进国际关系多样化、多边化。在这一框架内，对邻国尤其是对柬埔寨和老挝的关系一直被确立为具有长期战略意义的首要优先方向。



文章强调，越南对柬埔寨政策的一贯性在实际行动中体现得尤为清晰。苏林总书记选择柬埔寨作为越共十四大后首个出访国家具有深刻的政治意义，充分表明，越南在新发展阶段中一直高度重视并优先发展对柬关系。



此前，柬埔寨人民党（CPP）副主席、柬埔寨国王最高顾问梅森安率领的高级代表团对越南进行访问，并会见了苏林总书记。双方再一次强调继续精心培育两国特殊友谊，将其视为需要为子孙后代维护和发展的无价财富。



《高棉时报》刊登的文章。屏幕截图

在越南不断深化对柬关系的基础上，《高棉时报》认为，这一做法体现了越南不仅是将两国友谊视为历史遗产，更是当下和未来发展的重要资源。在地区和世界形势复杂多变的情况下，越南希望继续加强双边关系，同时促进越柬老三国的团结与合作，将其作为维护东南亚稳定与可持续发展的战略因素。



乌奇·莱昂强调，越南在重视并不断巩固对柬关系方面所展现出的高度一致性，其贯穿于战略思维、对外政策路线以及具体实践行动之中。



基于上述分析，《高棉时报》指出：“在传统友谊、紧密团结的基础上，越南坚定同柬埔寨合作，致力于建设睦邻友好、全面合作和长期稳定的伙伴关系，造福两国人民，为地区和世界的和平与稳定作出贡献。”（完）