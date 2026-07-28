柬埔寨国会主席昆索达莉访越将开启两国议会外交新篇章

谢万那烈表示，昆索达莉此次访越旨在继续巩固和加强两国及两国人民之间的友好关系，特别是深化立法领域合作；同时落实今年2月两党高层领导在金边举行会晤期间达成的共识。他指出，“这被视为两国政府和国会开展工作的行动指南。因此，此次访问是落实两党以及柬埔寨、越南、老挝三国执政党共识精神的重要组成部分。”



谢万那烈透露，这是昆索达莉第二次访问越南，而越南国会主席陈青敏也于2024年11月访问了柬埔寨。他强调，“柬埔寨国会主席昆索达莉访越将开启两国国会关系新篇章，通过深化双边务实合作，坚持以人民为中心，共同造福两国人民。”



柬埔寨国会副秘书长兼国会咨询委员会主席谢万那烈接受越通社记者采访。图自越通社

从地缘政治分析专家的角度来看，谢万那烈认为，近年来，两国国会已积极推进执法工作，促进双方跨境能源等各个领域合作关系向前发展。他指出，在中东冲突影响下，柬埔寨面临着能源危机，而越南已成为柬埔寨电力和能源供应的重要合作伙伴，为保障柬埔寨能源安全发挥着重要作用。



谢万那烈指出，一年来，柬越双边贸易往来保持了令人瞩目的增长势头。在当前形势下，双方应进一步加大合作力度，朝着双边贸易额达200亿美元的目标迈进。他说，“当务之急是加强基础设施互联互通，创造一个更高效、便捷的通关环境。”



谈及合作领域时，谢万那烈透露，在投资方面，双方大力支持越南企业对柬埔寨数字经济、技术等领域进行投资。许多越南企业在这些领域上取得了成功，并具备进一步扩大投资的潜力。然而，在他看来，两国仍需继续加强基础设施互联互通，为贸易、投资和旅游合作创造更加便利、高效、顺畅的发展环境。



谈及柬埔寨国会主席此访的意义时，谢万那烈认为，通过此访，两国国会将进一步加强对执法情况的监督工作，并向两国人民广泛宣传柬越友好关系。



在柬埔寨将于2027年和2028年举行选举的背景下，谢万那烈建议，作为人民代表，国会代表和议员应在接触选民过程中亲自向民众传递柬越传统友好关系的信息。他强调，人民始终是决定性因素，“当我们赢得民心，当两国人民始终保持友好关系时，柬埔寨与越南之间的友谊必将更加牢靠、更加长久。”（完）