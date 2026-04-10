柬埔寨国会主席昆索达莉主持仪式，欢迎陈锦秀访柬

越通社特派记者报道，4月10日上午，柬埔寨国会主席昆索达莉（Samdech Khuon Sudary）在金边国会大厦主持隆重仪式，欢迎越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团对柬埔寨王国进行正式访问。



陈锦秀抵达时，昆索达莉在停车处迎接，并邀请陈锦秀一行进入国会大厦正厅，介绍大厦内陈列的吴哥窟（Angkor Wat）照片。



欢迎仪式结束后，双方举行了会谈。



近年来，越柬关系取得了长足进展。政治互信在双方高层达成的原则基础上得到巩固。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与柬埔寨国会主席昆索达莉。图自越通社

陈锦秀及越南高级代表团此次对柬埔寨进行正式访问，正值越南刚成功召开党的十四大、第十六届国会和各级人民议会代表换届选举、完成领导机构健全并部署新战略方向，而柬埔寨正在迎接传统新年（Chol Chnam Thmay），因此具有深刻的政治和文化意义。



总体来看，当前两国关系建立在三大支柱之上，包括：高度政治互信、日益深化的经济合作以及日益紧密的民间交流。基于这一基础，陈锦秀及越南高级代表团的此次访问，有助于推动落实两国高层承诺，确保合作机制的连续性和有效性；加强经济联系，特别是交通基础设施、能源和数字化转型；扩大教育培训合作，培养高素质人力资源；促进民间交流，特别是年轻一代的交流，以巩固双边长期关系的民意基础。



此次访问不仅具有外交意义，更是一个重要里程碑，有助于塑造越柬关系在下一阶段的新发展方向。（完）