柬埔寨参议院主席赛冲圆满结束对越南的正式访问

10月26日上午，柬埔寨参议院主席赛冲同柬埔寨王国参议院高级代表团已圆满结束应越南国会主席王廷惠邀请从10月24日至26日对越南的正式访问之旅。

访问期间，柬埔寨参议院主席赛冲一行已前往胡志明主席陵敬献花圈并入领瞻仰胡志明主席遗容。

欢迎仪式结束后，越南国会主席王廷惠与柬埔寨参议院主席赛冲举行了会谈。

赛冲已拜会了越共中央总书记阮富仲和国家主席阮春福，会见越南政府总理范明政。

在各场高层会晤中，双方对越柬关系不断向前发展、为两国人民带来实实在在的利益感到高兴，并强调，越柬传统关系不仅是近邻关系，而且也是同志加兄弟关系，两国在以往的民族解放统一事业以及在当前的国家建设和发展事业中并肩作战、同甘共苦。双方强调将本着“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”方针继续保护、传承和培育这一良好关系。

两国领导人一致认为，越老两国关系以及越老柬三国关系为各自国家的繁荣昌盛、人民的温饱幸福生活以及在国际舞台上日益提高的地位作出重要贡献；相信2022年11月在金边举行的第40-41届东盟峰会和第43届东盟议会联盟大会（AIPA-43）将取得成功，并为东盟共同体建设作出重要贡献。

王廷惠与赛冲在会谈上一致同意保持两国国会的密切配合，扩大两国政府和人民的合作质效，加强双方在地区和国际议会论坛上的合作。

双方同意加强各级代表团互访与接触，增进两国议员和友好议员小组的交流，以便交换立法、监督和决定国家重大问题的经验。

访越期间，赛冲会见了河内市委书记丁进勇，越南妇联主席何氏娥；会见以越南国会常委会代表工作委员会主任、中央组织部副部长、越柬友好协会主席阮氏清为首的越柬友好协会代表团以及越南军队工业-电信集团总裁兼总经理曹德胜等。（完）