柬埔寨副首相兼国防大臣迪班对越南进行正式访问

2月19日上午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将在国防部总部举行仪式，欢迎柬埔寨副首相兼国防大臣迪班大将对越南进行正式访问。

欢迎仪式结束后，潘文江大将代表越南国防部与迪班大将举行会谈。会谈上，潘文江大将强调，迪班大将一行是2023年内访问越南国防部的首批贵宾。

潘文江大将祝贺柬埔寨已成功举行2022年乡分区理事会选举，强调这是柬埔寨2023年国会选举取得成功的坚实基础；祝贺柬埔寨已成功担任2022年东盟轮值主席国，成功举办各项政治、外交、军事-国防事件。

潘文江大将表示相信迪班大将此次访问将取得圆满成功，为进一步密切两国、两国国防部和军队之间的友好关系注入新动力和做出贡献。潘文江大将同时表示相信柬埔寨将在2023年成功承办第32届东南亚运动会和第12届东南亚残疾人运动会。

迪班大将代表柬埔寨王国国防部领导祝贺越南党、政府和人民近期所取得具有历史意义的巨大成功，特别是新冠肺炎疫情防控、后疫情时代经济复苏和发展等方面取得的成果。

迪班大将评价说，近期，尽管在新冠肺炎疫情仍严峻复杂，但柬越两国军队之间的合作继续得到巩固，取得举行多良好成果。两国军队已下决心通过推进合作走向深入、有效开展年度合作计划中各项内容，为巩固和发展两国友好关系做出贡献。

会谈上，潘文江大将和迪班大将都一致评价，2022年对两国关系具有特别重要意义，被两国领导确定为“越柬友好年”的一年。两国国防部已陆续开展近30项具有重要意义的活动。近期，双方各机关和单位已保持各项信息互换工作，维护陆地和海上边界上的安全和秩序，有效落实2022年合作计划中各项内容。

关于今后合作方向，潘文江大将和迪班大将在互信、实质、有效的基础上对2023年国防合作计划中各项内容达成一致，特别集中一些核心内容：加强信息和情况互换，配合巡逻，控制好陆地上和海上安全秩序；保持密切配合制定关于两国政府、人民和军队之间的团结和互相帮助关系；配合有效开展有关柬埔寨承办第32届东南亚运动会和第12届残疾人运动会的一年内的各项内容；继续注重人力资源培训、配合寻找和归宿战争时期在柬牺牲的越南志愿军和专家遗骸等领域。

会谈结束前，潘文江大将和迪班大将签署了2023年合作计划；见证两国国防部涵盖军事法律和国防等领域合作的谅解备忘录的签署。（完）