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柬埔寨专家：越南国家主席苏林访问柬埔寨 进一步增进越柬友好与全面合作关系的契机
尼克·尚达里斯认为，苏林即将进行的访问是增进双边关系的良好机会，同时将议程集中于两国之间一个具体的领域。他同时认定，苏林此次访问将集中讨论双方共同关心、互利互惠的领域，旨在促进密切合作。
尼克·尚达里斯表示，除了历史传统的因素外，苏林此次访柬还是高层次人与人、人民与人民之间互相交换和交流活动的一部分。此访为越南国家主席与柬埔寨人民交往，促进民间交流、了解柬埔寨人民带来机会。他同时透露，苏林主席将造访公共政策与国际研究所并发表重要讲话，从而建立人民与人民关系乃至两国之间的良好关系。
尼克·尚达里斯强调了过去，特别是最近十几年越南与柬埔寨之间的睦邻友好。从而，两国已寻找出一些建立关系、维护源远流长的睦邻友好关系、全面合作，维护长期友好情谊等的方式。
尼克·尚达里斯认为，越南与柬埔寨应继续保持这些方式已进一步加强两国之间的双边关系和友好情谊。为了做到这一点，两国已保持各级别代表团互访和建立双边之间的对话机制。此外，两国应保持和加强在经济、科技、创新、教育培训、应对气候变化、能源、环境和卫生等领域的合作。（完）