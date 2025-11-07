新闻
果蔬行业迎来新期望
预计从现在到年底，榴莲、火龙果、柚子等主要品类将保持较高增度，以满足多个国家节庆和迎新年的消费需求。目前，各家企业正积极准备优质货源，并主动规划多种运输方式，以便更顺利地进入目标市场。
为尽早实现80亿美元的目标，在今年最后几个月，企业需着力扩大对中国、美国、日本、德国等主要市场的果蔬出口。
越南果蔬协会秘书长邓福原表示，凭借地理位置邻近、交货时间短等优势，越南果蔬在中国市场上与许多国家相比，具有更强的鲜度和品质竞争力。然而，要进一步扩大市场份额，越南企业需严格遵守中国在检疫、溯源和包装方面的各项标准，同时及时更新并掌握该市场关于农产品出口规定和标准的调整与变化。
据越南国家卫生与动植物检疫通知和咨询办公室副主任吴春南介绍，中国近日发布了第280号命令，以取代第248号命令，规定对进口到中国的境外食品生产企业实行注册管理。该命令将于2026年6月1日正式生效。因此，企业需要及时审查相关资料，准备数据，并调整注册与出口流程，以符合新的要求。
美国是越南果蔬出口潜在市场，增长空间依然巨大。然而，一个主要挑战是物流成本较高，使得许多产品，尤其是鲜果，在与墨西哥、加拿大、智利和秘鲁等国家的竞争中处于不利地位。因此，提高在美出口额的策略是重点开发保质期长、运输便利的蔬菜及深加工水果产品；同时，这也契合美国消费者日益倾向于选择方便食用、但仍保持高品质与营养价值的产品趋势。（完）