据林同省人民委员会3月6日公布的信息，林同省人民委员会常务副主席黎重安已签发文件，要求有关部门、行业和地方对存在的问题立即整改，多措并举推进非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞行为整治工作见行见效。

具体的是，各有关部门、机关和地方、拥有渔船的各乡、坊人民委员会主席以及富贵特区及时认真落实中央的各项指示和有关打击IUU捕捞的最新法律文件，强化法律宣传工作，增强群众和企业守法意识。

与此同时，密切协作配合，依法坚决打击IUU捕捞行为。把重点放在从严从实加强对渔船，特别是不具备出海条件渔船的管理监督，加大渔船进出港和海上作业动态监管力度，坚决防止本省渔船和渔民侵犯外国海域。

林同省人民委员会还要求各职能单位对通过港口装卸的水产品产量进行监管，有效部署捕捞水产品电子溯源软件系统，确保产品的透明度和准确性。各执法力量要加强巡查和检查力度，依法严肃处置IUU捕捞违法行为，以发挥震慑和防范作用。

林同省打击IUU捕捞指导委员会指出，自2026年初以来，林同省已多措并举从严从实加强对水产捕捞活动的管控，全力打击IUU捕捞行为，其中重点完善渔业数据并提高渔船船队管理效率。全省目前共有8207艘渔船，其中全部渔船相关数据已纳入国家渔业数据库，不具备出海条件的渔船已被列入管理名单并禁止出港。

此外，宣传工作也持续开展，帮助渔民充分了解遵守打击IUU捕捞规定的责任，特别是保持航行监控设备正常运行且不侵犯外国海域。

另一方面，对渔船进出港的管控工作也不断档。电子捕捞日志的应用提高了水产品产量的透明度，支持溯源管理和产品收购、流通的管控工作。此外，职能部门还签发7份水产品来源证明书，涉及海产品总量超过22吨。（完）