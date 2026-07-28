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林同省：优先出台多项政策促进少数民族地区发展

7月27日上午，林同省第十一届人民议会（2026—2031年任期）召开会议，审议并通过多项重要决议，旨在为少数民族和山区经济社会发展注入新动力。此举是落实国家目标计划、完善省内困难地区居民支持机制的重要举措。

7月27日上午，林同省第十一届人民议会（2026—2031年任期）召开会议，审议并通过多项重要决议，旨在为少数民族和山区经济社会发展注入新动力。此举是落实国家目标计划、完善省内困难地区居民支持机制的重要举措。

会上，省人民议会通过了关于分配2026—2030年阶段中期公共投资计划及2026年预算支出预算的决议。据此，该省预期中期公共投资总额达125万亿越盾，优先用于战略性基础设施、区域互联交通、数字转型、教育、医疗以及打造增长动力等项目。

林同省安排了5.778万亿越盾用于实施新农村建设、可持续减贫以及少数民族和山区经济社会发展等国家目标计划。其中，中央预算资金超过2.438万亿越盾，地方配套预算超过3.340亿越盾，有助于缩小各地区之间的发展差距，提高人民生活质量。

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林同省人民议会主席发表讲话。图自越通社

除了基础设施投资资金外，该省还出台了针对少数民族同胞的两项直接社会保障政策，旨在提升人力资源质量并支持生计发展。在教育领域，2026—2031年阶段，在全国各大专院校、中专学校就读且在林同省拥有连续3年以上常住户口的少数民族学生，将在学年期间获得生活费补助。

同时，为支持生产发展，2026—2030年阶段，少数民族家庭向商业银行贷款用于生产经营时，将获得该省每年40%的贷款利息补贴。这两项政策有望为少数民族同胞提高水平、获取信贷资金、增加收入创造条件，从而缩小少数民族地区与其他地区的发展差距。

此外，会议还通过了关于文化发展、社会丑恶现象防治、环境保护以及设立合作社发展支持基金等多项决议。（完）

报道/越通社

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