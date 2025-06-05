林同省推动旅游加速发展实现经济两位数增长

同奈省决心将旅游业培育成为支柱产业，助力2025年实现经济两位数增长。2025年，该省设定旅游业继续加速发展，预计接待游客420万人次，其中外国游客400多万人次，国内游客13万人次，旅游服务营业收入预计达到3.4万亿越盾。

2025年，同奈省旅游业的发展主题是“同奈旅游与航空齐飞”。连接交通系统包括高速公路、环路、公路、水路、海路、铁路以及即将投入运营的隆城国际机场，为连接同奈省内各旅游区、景点提供便利，将成为未来吸引游客的重要优势。

值得一提的是，隆城国际机场一期工程预计于2026年投入运营。预计该阶段每日旅客吞吐量可达7万人次，二期完成后每日旅客吞吐量将提升至30万人次。这是其他地区难以拥有的巨大优势。同奈省正在积极完善基础设施、旅游产品及相关项目，以充分挖掘隆城国际机场投入使用后所带来的外国游客流量红利。

为了使旅游业对实现经济年增长10%以上的目标做出积极贡献，为未来几年同奈旅游实现持续两位数增长打下基础，同奈省人民委员会主席要求各有关单位、地方政府集中落实各重点任务。其中，文化体育与旅游厅需加大旅游推广力度，创新宣传方式与内容，强化现代技术应用，确保宣传工作统一、专业且高效；同时打造并定位同奈省旅游品牌，突出主导形象和独特特征。该厅还需研究承办区域、国家乃至国际级的文化、体育与旅游活动，以吸引游客并推广同奈的人文与自然形象。

同奈省还决心于2025年启动测站山(Chứa Chan ,又称嘉老山-Gia Lào)生态旅游和休闲度假区一期项目建设，并于2026年启动梅瀑布—热水湖旅游项目，从而打造新的旅游产品，打造同奈旅游新面貌。

2024年，同奈省旅游接待游客逾340万人次，其中国内游客超过330万人次，国际游客超10.7万人次，旅游服务营业收入达2.4万亿越盾。（完）