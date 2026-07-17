林同省推出一系列新产品，刺激夏季旅游需求

进入2026年夏季旅游高峰期，林同省多个旅游目的地，特别是在大叻区域和各重点旅游中心游客量大幅增长。



7月中旬，春香湖区域和林园广场始终热闹非凡，聚集着众多民众和游客。大叻市场、城市花圃、大叻火车站以及许多景观咖啡馆也宾客盈门。



热闹的气氛还蔓延至泉林湖旅游区、达坦拉瀑布、浪平山和各类民宿模式。大叻市中心多家住宿设施在周末的入住率达到80-90%。



在行政地界扩大后，林同省拥有多样化的旅游空间，形成了“高原-森林-海洋”生态系统。美奈、潘切-阳丘海滩以及富贵岛等目的地持续吸引游客。与此同时，得农联合国教科文组织世界地质公园以及各条生态文化旅游线路的游客量也显著增加。



林园广场热闹非凡。图自越通社

据林同省文化体育与旅游厅的统计数据显示，2026年前6个月，林同省接待游客近1200万人次，同比增长18%。其中国际游客达82.5万人次，增长18.6%，总收入超33.3万亿越盾，增长22%。全省拥有4295家住宿接待单位，逾6.8万间客房，满足日益增长的需求。



据介绍，林同省文化、体育与旅游厅已启动了以“林同 - 来则爱”、“林同人—林同旅游体验”为宣传语的旅游刺激计划，以及打造目的地品牌“林同 - 海洋、花卉与大森林之旅”。该计划聚焦夏季高峰期，举办多项活动，包括在南芳皇后宫举办“百年回忆”艺术活动，每周六晚街头音乐，潘切求鱼节，越南旅游、购物和美食交流日等。



与此同时，为了提升当地旅游形象，增强旅游目的地的竞争力，林同省还举行其他大型活动，包括将于8月19日举行的莲姜国际机场重新开放公布仪式，2026-2030年林同省旅游发展论坛，以及预计于12月底举行的第11届大叻花卉节，被期待成为吸引国内外游客的亮点。



另外，该省鼓励运输、住宿、餐饮、娱乐企业推出多项优惠计划，构建折扣幅度20-30%的刺激套餐。



林同省文化体育旅游厅副厅长阮兰玉强调，除了自然景观外，林同省确定将打造安全、友好且富有文化特色的目的地形象作为留住游客的重要因素。让许多人重返林同的原因不仅是气候和自然，还有那份宁静感、好客之道以及当地独特的文化价值。 （完）