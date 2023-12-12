构建具有战略意义的中越命运共同体 开启携手迈向现代化的新篇章

2023年12月12日至13日对越南进行国事访问前夕，中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平在《人民报》上发表文章 。 越通社谨向读者介绍文章的内容。

应越共中央总书记阮富仲和越南国家主席武文赏邀请，中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平即将对越南社会主义共和国进行国事访问。这是习近平担任中共中央总书记、中华人民共和国主席以来第三次踏上越南这片美丽的土地，感到十分亲切，就像到亲戚和邻居家串门一样。

中越两国山水相连，文化相通，理想相同，命运与共。毛泽东、胡志明等两党两国老一辈领导人怀着共同理想信念相交相知，携手缔造了“同志加兄弟”的中越传统友谊。在追求各自国家独立和民族解放事业进程中，我们团结一心、相互支持。在社会主义建设事业中，我们互学互鉴、拓展合作，共同书写了中越友好历史篇章。

今年是中越建立全面战略合作伙伴关系15周年。不管国际风云如何变幻，中越两党两国共守和平安宁，共谋发展合作，共创繁荣富强，走出一条共建人类命运共同体的阳光大道。

中共中央总书记、国家主席习近平在文章中概述了两国关系重要的合作内涵：

—— 保持战略沟通，夯实中越命运共同体政治基础。双方要继续保持高层战略沟通，确保中越关系这条航船劈波斩浪、稳步向前。双方要坚定支持对方走好符合本国国情的社会主义道路，统筹好发展和安全两件大事，共同践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。要进一步深化社会主义建设理论和实践经验交流，共同抵御外部风险挑战，确保各自社会主义建设事业行稳致远。

—— 发挥互补优势，强化中越命运共同体合作基础。中国正在以高水平对外开放推动构建新发展格局，越南经济保持稳步增长，双方要充分发挥地缘相近、产业互补优势，加快推动共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”战略对接合作，不断拓展在互联互通、国企改革、绿色能源、关键矿产等领域合作，更好服务国家发展，更多惠及两国人民。

—— 加强友好交流，筑牢中越命运共同体民意基础。远亲不如近邻。中越关系的根基在人民、血脉在人民、力量在人民。我们要加大友好合作交流，充分发挥中越央媒、智库、文旅、出版机构、广播影视等部门对口交流机制效能，深化中文教育、职业教育、体育、卫生等合作，办好中越人民论坛、青年友好会见等系列品牌活动，增进两国人民特别是青年一代相互了解和感情。两国要增开更多直航航班，中国将鼓励更多中国游客来到越南观光旅游，感受越南历史文化的独特魅力。

—— 妥善管控分歧，扩大中越命运共同体共识基础。双方要落实两党两国领导人共识，妥善管控海上分歧，共同寻找双方都能接受的解决办法。坚持互利共赢，积极推进合作，为营造各自发展的良好外部环境、实现地区长治久安作出应有努力。（完）