构建中越命运共同体具有重要世界意义

在中共中央总书记、中国国家主席习近平对越南进行国事访问之际，4月15日，《环球时报》发表题为《构建具有全球重要意义的中越命运共同体》的社论。

越通社驻北京记者报道，这是习近平总书记年内首次出访，也是中共中央周边工作会议召开后首访周边国家，受到国际社会高度关注。越通社称，此访是两党两国具有战略意义的重要政治外交活动，对越中关系发展产生深远影响。

两国领导人就两党两国关系的全局性、战略性、方向性问题深入交换意见，擘画了中越命运共同体建设的新蓝图。社论作者认为，构建中越命运共同体在两国关系中具有非常具体和现实的意义。

此次访问正值中越建交75周年。近年来，双边关系不断取得进展，既基于共同理想信念和发展诉求的战略协作，也体现在双方积极谋求在经济、基础设施、产业链等领域实现优势互补、资源共享的现实需求之中。“中国愿把自身发展同周边国家发展更紧密地结合起来，同周边国家一道打造命运共同体，让大家一起过上好日子”，构建中越命运共同体的重要意义，在中越互动中是高度具象化的。

文章指出，在元首外交的战略引领下，中越关系不断实现新的突破：从合作打击跨境犯罪、“3+3”战略对话成功举行，到两国铁路互联互通和智慧口岸建设有序推进，双边贸易额突破2600亿美元，中越产业链供应链合作更趋紧密，再到“一日游两国”成为现实，两国民众越走越亲……中越两国作为域内重要国家，高层互动与深层次合作的成果无疑将为其他国家构建跨国基础设施网络和区域经济合作树立标杆，形成了一个多元共赢、互利合作的良性互动圈。

周边是中国外交的优先方向，越南是中国周边外交的优先方向；越南也始终将发展对华关系视为越南外交政策的一贯主张和头等优先。（完）