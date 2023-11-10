来芹苴市体验宁顺旅游文化节

主题为“宁顺——多元价值的融合之地”的宁顺旅游文化节举办充满活力，具有地区特色的许多活动。此次活动是宁顺省首次在芹苴市举办，为加强两地文化领域合作树立了重要的里程碑。



宁顺省文化与体育旅游厅厅长阮文和说：“通过这项活动，我们两个地方已进行合作对接，共促文化旅游发展，同时弘扬宁顺省各民族的文化之美。”



宁顺省占族文化中心主任黎春利说：芹苴市和宁顺市在文化方面有相似之处，但也有不同之处，因此我们提出了“宁顺——多元价值的融合之地”这一主题。宁顺也是占族和拉格莱文化遗产的中心。我想向游客介绍占族编织和陶器村的遗产，这些遗产已被联合国教科文组织公认为世界文化遗产。”



除了体验活动外，展会设有24件展位，展示和介绍文化产品、美食、“一乡一品”产品和宁顺省的特色产品等。特别是，参观者将能够亲眼目睹工匠们用才华横溢和熟练的双手制作出特色的产品。

芹苴市居民 黎文孝说： “今天参加节日，我获取了许多有关具有吸引力的旅游线路信息，以及看到宁顺省美丽的风景、美味的菜肴以及非常可爱和热情的宁顺人民。在不久的将来，我一定会去宁顺一趟，体验这里的美味佳肴和靓丽风景。”

组委会希望，宁顺旅游文化节将有利于促进宁顺省与芹苴市以及九龙江三角洲各省份之间的旅游合作与发展，为宁顺省旅游业的未来发展作出贡献。（完）