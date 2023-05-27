来自人口的机遇与挑战

多个国家均面临着人口危机问题，人口是对劳动力市场起着关键作用的因素。各国都在努力寻找灵活适应人口趋势的措施，并抓住机遇为可持续发展创造动力。

世界人口图呈现出截然不同的颜色。 在世界人口不断增长的同时，许多亚洲和欧洲国家正在努力寻找改善其低出生率的方法。

在日本，儿童比例连续第42年下降，创历史新低。 截至4月1日，日本包括外国人在内的14岁以下儿童人数为1435万，较上年同期减少约30万。 专家预测，到2070年，日本人口将减少到8700万人，比2020年减少30%。

欧洲，意大利跟一些亚洲国家一样都担心人口老龄化和出生率下降问题。 意大利2022年前11个月的出生率较2021年同期的40万下降了3%。意大利国家统计局（ISTAT）称，由于出生率下降，该国人口在未来50年中可能下降近20%。 不可否认，低出生率和人口老龄化将导致养老基金和医疗保健成本压力增加， 劳动力短缺，阻碍经济增长动力等后果。

与此同时，其他一些国家的人口也出现了急剧增长。 4月中旬，印度正式超越中国成为世界第一人口大国。 埃及还面临着人口快速增长的风险。 埃及国家人口委员会负责人塔里克·陶菲克强调，到2050年，这个北非国家的人口预计将达到1.42亿至1.57亿。

专家们认为，人口规模的增加被视为“人口学的优势”，具有经济增长的机会。 丰富的劳动力资源是经济社会发展的基础和优势。人口增长也是医疗、营养、科技等领域成就的明显体现。然而，伴随着人口机遇而来的是一系列挑战。人口增长将对基础设施体系、健康、教育、就业等社会效益以及环境和生态系统造成压力。

近日，法国《费加罗报》刊登了关于人口老龄化对经济的危害的文章，并认为人们对低出生率后果的认识还不够。 文章还提到了专家的观点，出生率并没有受到经济学家对GDP或通胀数据的关注，但这是中期对经济产生重要影响的因素。

各国政府提出了一些倡议和措施。 出生率下降的国家提供支持和鼓励夫妇生育孩子的计划。 但是，促进生育的努力仍然面临许多障碍，从环境问题、妇女推迟生育的倾向到经济问题。 在人口快速增长的埃及，有22个组织参与人口控制活动，但仍没有足够有力的政策来遏制这种增长势头。

人口与社会发展有着密切的关系。 精心规划和准备创建一个能够抵抗人口变化的社会是每个国家的重要任务，旨在面向为所有人带来美好生活的最高目标。（来源：《人民报》）