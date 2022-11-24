杜文战出席世界和平理事会代表团见面会 世界和平理事会新一届执行委员会亮相

杜文战在见面会上致辞时已祝贺大会取得成功。他同时表示，越南祖国阵线是政治联盟组织，代表人民意志、愿望和合法权益的组织；是开展人民外交任务的组织。越南在各场卫国战争、争取民族独立、自由和幸福斗争中遭受战争造成巨大损失和伤痛的国家，因此越南深刻感受到人民在和平时期的生活价值。越南民族的宝贵传统就是热爱和平、富有仁爱之心。

杜文战表示，在世界和平理事会代表大会召开期间，越南党和国家领导已有机会向各位代表介绍了越南致力于和平而斗争的历史和越南国家和人民建立和捍卫国家过程，越南在后新冠肺炎疫情时代经济社会复苏和发展等的许多重要信息，尤其是越民族为独立、自由和人人的幸福而奋斗的渴望；强调越南人是世界人民的可信赖的朋友和伙伴。

见面会上，杜文战再一次强调越南人民热爱和平和希望世界和平理事会第22届代表大会的各项议程将成为显示，让越南乃至世界人民能在世界和平的气氛中友好相处、合作共促发展。

世界和平理事会领导和各位代表都表示他们对胡志明主席的尊重和爱戴，对英雄越南国家和人民的传统和取得的成就表示羡慕；同时表示希望与越南合作维持世界和平，致力于公正、公道的世界秩序。

*为期四天的世界和平理事会第22届大会24日在河内选举产生了由40名成员组成的新一届执行委员会。



新一届执行委员会选举了全印和平与团结组织秘书长帕拉布·森古普塔（Pallab Sengupta）为世界和平理事会主席。阿塔纳西奥斯·帕菲利斯（Athanasios Pafilis）连任世界和平理事会秘书长，伊拉克利斯·查夫达里迪斯（Iraklis Tsavdaridis）担任世界和平理事会常务秘书。

新一届执行委员会还选举了代表五个区域的5位副主席。各位副主席来自美国和平理事会（美洲）、越南和平委员会（亚太地区）、保卫和平团结与民主协会（中东） 、安哥拉人民友好团结联合会（非洲）和捷克和平运动（欧洲）。



世界和平理事会秘书处除了阿塔纳西奥斯·帕菲利斯和伊拉克利斯·查夫达里迪斯先生外，还有另外11名成员。这些成员来自古巴人民友谊协会（ICAP）、葡萄牙和平与合作促进会（CPPC）、南非和平团结行动组织、美国和平委员会、叙利亚国家和平委员会、苏丹和平与团结委员会等组织。

世界和平理事会新任主席帕拉布·森古普塔本对越南有着特殊的感情，他为越南国家保护、建设和发展事业贡献一份力量。而作为全印度团结组织的秘书长帕拉布·森古普塔一直对越南挂念在心。全印度团结组织与越南合作开展了多项活动，有助于促进越印两国之间的团结友谊。（完）