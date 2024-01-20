杜德诚大使：范明政总理此访为促进越罗合作注入动力

杜德诚大使表示， 此次访问旨在肯定越南继续促进和深化两国多方面传统友好合作关系的意愿。



在访问期间，范明政将与罗马尼亚总理和其他领导人讨论促进尤其是具有潜力领域合作的措施。 双方将讨论加强两国各级别特别是高层代表团互访的措施； 促进双边贸易和投资合作，特别是在农产品、食品、制药、医疗设备生产、能源等优势领域的合作；有效落实越南—欧盟自由贸易协定（EVFTA），推动欧盟尽快取消对越南出口水产品的IUU黄牌警告； 国防安全领域合作； 促进文化、教育培训、旅游、司法、环境、信息和通信技术、劳务等领域的合作； 在联合国、东盟、欧盟等多边论坛上的协调配合，以及其他共同关心的国际和地区问题。



范明政总理还将与乔拉库总理共同出席越南-罗马尼亚商业论坛开幕式，会见工商界人士代表，见证部分合作文件的签署，造访部分公司、学校、研究所，会见罗玛米亚友好人士和旅居罗马尼亚越南人代表等。



杜德诚表示，越南与罗马尼亚政治外交关系通过高层互访和高层会晤，不断得到加强。



2019年6月，在轮值主席国罗马尼亚的支持下，越南与欧盟签署了《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）和《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA），而罗马尼亚是最早批准上述两项协定的3个欧盟成员国之一。



近年来，越南与罗马尼亚双边贸易呈现积极发展态势。 2022年，越南与罗马尼亚双边贸易额将比2019年增长1.6倍以上，从2.61亿美元增至4.25亿美元。



罗马尼亚向越南提供30万剂新冠疫苗援助、协助越南公民从乌克兰撤离、为在罗马尼亚生活、工作和学习的越南人提供支持等，充分彰显了两国在解决重大挑战中的传统友好关系。此外，两国民间交流也取得显著成效。



杜德诚表示，近年来，越南与罗马尼亚的经贸投资关系发展良好。罗马尼亚是越南在东南欧地区的传统合作伙伴，也是越南进入欧盟和西巴尔干地区市场的门户。 罗马尼亚是最先批准EVFTA和EVIPA两项协议的国家之一，这是越南打开该地区贸易和投资大门的钥匙。



越南与罗马尼亚需要聚焦在双方优势互补的领域，特别是在未来技术领域开展合作。双方推进落实合作机制，包括加强信息互换和企业对接，促进地方间合作，推动成立越南-罗马尼亚工商会。（完）