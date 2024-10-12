新闻
李强总理访越体现了两国高层的良性而积极的互动
成汉平教授指出，此访一方面可以借此机会更好地了解越南，通过与越方接触，对接双方的发展需求。另一方面，在苏林总书记、国家主席于今年8月刚刚访问了中国之后，作为中国高层的二号人物前往越南访问，体现了两国高层的良性而积极的互动，体现了在世界变乱交织的当下，两国需要共同应对威胁和不确定性，构建双方之间具有战略意义的命运共同体。
李强此次访问越南，一是将会通过这一高层互动进一步推进双方的战略互信，夯实双方合作的基础，没有互信就没有良好的合作，互信是基础。
二是李强总理曾在中国多个发达地区担任主官，如江苏、上海等地，在经济领域有着丰富的经验，相信这些经验将会与越方朋友分享，将进一步推进双方在经贸领域的全方位合作。
三是这也将是中越关系的一个重要风向标，一方面，推动两国各层级的往来和合作，特别是经贸领域的对接和提质升级。另一方面，它对推进两国民间往来也将起到重要的作用，在两国旅游、人文交往方面会迈出新的台阶，政治引领对两国民间交往十分重要。
成汉平教授强调，对中越两个邻国来说，不仅山水相连，还国情相近，文化相通，都是共产党领导下的社会主义国家。两国具有许多合作的空间。
一是在互联互通方面，双方正在就未来在越南国内兴建高铁进行对接。对中国来说，有技术优势有资金优势，还有丰富的经验以及具有丰富经验的施工人员。此前的中老高铁和雅迈高铁获得了当地民众良好的口碑。
二是，有关党建工作的合作。据了解，双方在诸多部门都在推进这方面的合作，其根本目的就在于相互分享经验，提高执政能力，这也是中国政府一贯倡导的“共商，共享，共建”。
三是经贸合作与投资领域，近期成功举行了东盟博览会，为越南产品进入中国市场打开了方便之门。中国是一个拥有十四亿人口的巨大市场，中越相邻，对于越南的水果等农副产品，具有无穷的吸纳能力。
四是人文交流，以浙江工业大学越南研究中心为例，浙江工业大学越南研究中心正在制订2025年度与越南社科院的交流合作项目，促进友好，增进互信，为中越友谊发挥学者的作用。（完）