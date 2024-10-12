李强总理访越体现了两国高层的良性而积极的互动

浙江工业大学越南研究中心主任成汉平教授、博士在中国国务院总理李强对越南进行正式访问前夕接受越通社驻京记者的采访时表示，李强是自就任以来首次访问中国的邻国越南，其重要性、使命性和象征性都非常明显。

成汉平教授指出，此访一方面可以借此机会更好地了解越南，通过与越方接触，对接双方的发展需求。另一方面，在苏林总书记、国家主席于今年8月刚刚访问了中国之后，作为中国高层的二号人物前往越南访问，体现了两国高层的良性而积极的互动，体现了在世界变乱交织的当下，两国需要共同应对威胁和不确定性，构建双方之间具有战略意义的命运共同体。

李强此次访问越南，一是将会通过这一高层互动进一步推进双方的战略互信，夯实双方合作的基础，没有互信就没有良好的合作，互信是基础。

二是李强总理曾在中国多个发达地区担任主官，如江苏、上海等地，在经济领域有着丰富的经验，相信这些经验将会与越方朋友分享，将进一步推进双方在经贸领域的全方位合作。

三是这也将是中越关系的一个重要风向标，一方面，推动两国各层级的往来和合作，特别是经贸领域的对接和提质升级。另一方面，它对推进两国民间往来也将起到重要的作用，在两国旅游、人文交往方面会迈出新的台阶，政治引领对两国民间交往十分重要。

成汉平教授强调，对中越两个邻国来说，不仅山水相连，还国情相近，文化相通，都是共产党领导下的社会主义国家。两国具有许多合作的空间。

一是在互联互通方面，双方正在就未来在越南国内兴建高铁进行对接。对中国来说，有技术优势有资金优势，还有丰富的经验以及具有丰富经验的施工人员。此前的中老高铁和雅迈高铁获得了当地民众良好的口碑。

二是，有关党建工作的合作。据了解，双方在诸多部门都在推进这方面的合作，其根本目的就在于相互分享经验，提高执政能力，这也是中国政府一贯倡导的“共商，共享，共建”。

三是经贸合作与投资领域，近期成功举行了东盟博览会，为越南产品进入中国市场打开了方便之门。中国是一个拥有十四亿人口的巨大市场，中越相邻，对于越南的水果等农副产品，具有无穷的吸纳能力。

四是人文交流，以浙江工业大学越南研究中心为例，浙江工业大学越南研究中心正在制订2025年度与越南社科院的交流合作项目，促进友好，增进互信，为中越友谊发挥学者的作用。（完）