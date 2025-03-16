机构精简：进一步完善各级行政单位调整和组织架构重组工作

政府党委常委会正完善各级行政单位调整、重组和建设两级地方政府组织模式提案并提请中央政治局审议。地方政府在调整后将有省级和基层级。省级行政单位数量也减少近一半，基层级行政单位比当前减少了近70%。



该调整、重组举动不仅营造发展空间，发挥各地方潜力、机会和竞争优势，使其符合当前条件，而目的还在于提升地方各级政府的自主性、自力更生和自强不息。这样可以让政府更加贴近人民，更加了解民众，更快且便捷地解决民众的问题；从而为人民带来更幸福、富裕的生活。



行政单调整工作除了基于自然面积、人口规模外还从历史、传统、文化、民族、地理条件、经济社会和基础设施发展水平等方面来决定。省级行政单位的名称也需要拥有继承性，行政、政治中心选择也考虑到历史、地理、基础额设施对接、发展空间、国防、安全和融入等因素。



在政府总理范明政签发关于成立关于成立各级行政单位调整和成立两级地方政府组织模式的任务落实指导委员会的决定后，13日下午，指导委员会已召开首次会议。



据会议的信息，目前10350乡级行政单位将减少至约2000个。该工作属于国会常委会的权限，可在越共中央会议后进行。在《宪法》（修正案）、《地方政府组织法》（修正案）和有关法律生效后，将撤销县级地方政府。约三分之一的县级任务将上移至省级，三分之二下移至乡镇级。下周，政治局计划征求所有党组织、部门、行业和地方的意见。



各级行政单位调整重组工作指导委员会第一次会议。图自越通社

机构精简、调整工作的一个重要问题是干部工作。关于该问题，政治局已签发关于暂停各机关单位领导干部任命和轮换工作的第128-KL/TW号结论。包括越南祖国阵线、由党和国家交付任务的各政治社会组织、群众社团；省级单位；县级和乡级单位。



第128-KL/TW号结论也明确指出一些特别情况，真正必要时仍需健全一些职务。



值得注意的是，政府于2024年底已签发第178/2024/NĐ-CP议定，其中提出一些为机构调整中干部任用工作创造便利条件的优越政策，留住能力强、业务精、贡献大的干部。在实施过程中及时处理不足之处，扩大适用对象，满足干部的愿望。最近，政治局已签发第75-TB/TW号结论，同时调整政策适用对象。

此外，机构调整、精简工作也正在全国各地方大力展开。（完）