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未来时期河内首都发展的五大观点
29/03/2026
越共中央政治局2026年3月17日签发关于在新时代建设和发展河内首都的第02号决议，其中提出了未来时期河内首都发展的五大观点。
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越南香料蔬菜征服欧洲市场
29/03/2026
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越南农民熟悉种植的刺芫荽、罗勒、紫苏、荆芥和鸟眼椒等香料蔬菜，如今已在部分欧洲国家的超市上架。在这段将越南风味跨越数千公里带到欧洲的历程背后，是一位36岁年轻人阮曰字的创业故事。他是胡志明市州坡乡州坡农业生产与服务合作社的负责人。
美国企业有意扩大对越金融科技领域投资
29/03/2026
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俄罗斯学者：越俄开辟新贸易路线前景广阔
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