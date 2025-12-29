Báo Ảnh Việt Nam

新闻

木江界山区冬樱花璀璨绽放

岁末来到老街省木江界山区，游客能饱览雄伟山色、高耸入云的层层梯田，以及一种名为“冬樱花”的野花所展露的纯净风姿。
    
    
    
    
    
    
    
    

 

更多>>

更多

Top