木江界山区冬樱花璀璨绽放
29/12/2025
岁末来到老街省木江界山区，游客能饱览雄伟山色、高耸入云的层层梯田，以及一种名为“冬樱花”的野花所展露的纯净风姿。
更多>>
中国、柬埔寨和泰国从五个重点方面明确柬泰将进一步加强沟通
29/12/2025
新闻
12月29日，中国、柬埔寨、泰国外长会晤在中国云南省举行。中共中央政治局委员、外交部长王毅和柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、泰国外长西哈萨以及三国军队的负责人出席。
越南自2026年1月起上调最低工资标准
29/12/2025
新闻
范明政总理：将国防安全保障与经济社会发展紧密结合 推动九龙江三角洲发展
29/12/2025
新闻
海外侨胞与祖国：凝聚全民族一切智慧和力量
29/12/2025
新闻
胡志明市公共行政服务中心正式投入运行
29/12/2025
新闻
国家主席梁强接受柬埔寨驻越大使辞行拜会
29/12/2025
新闻
越南加大对“越南制造”战略技术的投资力度
29/12/2025
新闻
