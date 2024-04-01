期待未来的科技项目落地越南

越南吸引外资仍处于积极态势，但需要更多高科技和未来技术领域的项目。据越南计划与投资部外国投资局刚刚公布的数据，今年第一季度，越南吸引外注册资金额超过61.7亿美元，同比增长13.4%。

其中，新增注册资本超过47.7亿美元，比2023年同期增长57.9%。而新增资本为9.346亿美元，下降22.6%；通过融资和入股方式投资资金超过4.66亿美元，同比下降61.7%。

越南计划与投资部外国投资局局长杜一黄表示，今年第一季度能源领域大型项目较多，包括电池生产、光伏电池、硅棒及其他组件制造、电子产品、增值产品都获得新的投资和资本扩张。

这是积极的信息。但实际上，舆论期待的是，自从去年就有许多外国科技“巨头”对越南市场公开表示关注后，高科技和未来科技领域的项目将会落地越南。

近日的积极消息是，中国海南钧达新能源科技股份有限公司（Hainan Drinda New Energy）刚刚签署了在乂安省黄梅第二工业园区投资兴建太阳能电池板制造厂项目的谅解备忘录，项目一期投资资本可达4.5 亿美元。

与此同时，几天前，美国泛林集团（Lam Research）来到越南寻找投资机会。在与越南政府总理范明政会面时，美国泛林集团高级副总裁卡蒂克·拉莫汉（Karthik Rammohan）先生表示，美国泛林集团的目标是扩大其在亚洲的业务并实现供应链多元化。

同样，华奠集团-明光公司合资企业也正式提出在广治省投资建设绿色制氢超级项目的意向，投资额约24亿美元。这些都是大型项目，属于越南鼓励投资的领域。

近日在河内举行的2024年越南智能生产链和全球供应链论坛上，越南计划与投资部副部长陈维东先生也表示，电子产品、半导体芯片生产和智能生产是越南吸引投资的首要优先领域。希望今后未来的科技领域的项目将大量落地越南。（完）