位于后江下游，朔庄省岣崂榕县（Cù Lao Dung）如一颗璀璨明珠，镶嵌在大自然的怀抱中。这里，淡水生态与红树林生态交融，形成了独特的自然景观。得益于这一得天独厚的地理位置，朔庄省具备了开发社区旅游的优越条件，将岣崂榕县发展成为高质量的度假区，打造出一个宜居的理想之地。

朔庄省岣崂榕县安盛乡的张文勇先生从事社区旅游已有四年。他通过开发竹桥穿越森林、捕蟹和捉蚌等特色旅游项目，吸引了众多游客前来体验，为家庭带来了稳定的收入来源。

朔庄省岣崂榕县安盛乡乡民张文勇：我们到其他地方参观，学习他们成功的旅游模式，并将其运用到自己的经营中。这些体验活动深受游客的喜爱，激发了他们的浓厚兴趣。

岣崂榕县的滩涂面积超过1.6万公顷，河流沿线的红树林绵延数十公里，为开发各种沉浸式体验活动提供了良好条件，特别适合团队户外活动。此外，面积约1800公顷的红树林以其丰富多样的生态体系，成为理想的旅游胜地。

朔庄省岣崂榕县的旅游船主阮氏水：“游客们喜欢乘船在这里漫游。由于地处海口，水质干净，涨潮时大家都喜欢在这里畅游。

近期，朔庄省有关部门与岣崂榕县政府紧密合作，加强宣传推广活动，旨在提升当地旅游形象。除了依靠丰富的自然资源，当地政府还注重完善旅游基础设施，不断提高旅游产品质量，以更好地满足游客的需求。

朔庄省岣崂榕县文化体育室室长陈文当：岣崂榕县文化体育室与朔庄省文化体育旅游局密切合作，推动社区旅游的发展。目前，本县已有近20户家庭参与其中。接下来，我们将研究当地的旅游潜力，以丰富社区旅游产品类型并提升产品质量。

根据2021-2030年朔庄省发展规划及2050年愿景，该省将划分为沿海区域、后江沿岸区域、内陆区域和岣崂榕区域等四个发展区域。在此背景下，岣崂榕区域的主要发展方向是将旅游与城镇建设相结合，力争将其打造成为高端度假区和宜居生活环境。（完）