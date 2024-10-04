朔庄省加强吸引游客和投资

第六届九龙江三角洲地区拜月节（Ok Om Bok）暨龙舟大赛和第一届文化体育旅游周活动将从11月9日至15日在朔庄省举行，从而推广朔庄省文化和旅游形象，并吸引投资资金。

朔庄省推广旅游机会

朔庄省人民委员会主席、组委会会长陈文楼表示，第六届九龙江三角洲地区拜月节暨龙舟大赛和第一届文化体育旅游周活动是大规模活动，以期为国内外游客带来独特体验。

陈文楼希望这是朔庄省向省内外朋友介绍与推广该省风土人情、文化特色和潜力优势的良好机会。

上述活动也是推广朔庄省乃至南部高棉族同胞的传统文化之美，同时满足高棉族同胞文化精神生活的愿望和需求的机会。

今年拜月节的主题为“保护与弘扬民族文化特色、融合与发展”。其亮点是龙舟大赛，预计吸引55-60支队参赛。

另外，朔庄省首次主办文化体育旅游周，希望刺激旅游需求，同时推广与促进旅游活动。该活动包括“一乡一品”产品贸易促进展览会、第一届湄公河美食节、灯光艺术表演、旅游产品推介会和群众艺术表演等。特别是，组委会将设10个展位，服务于朔庄省和其他省市介绍与展出“一乡一品”产品和土特产。

值此机会，组委会还举行活动，确认朔庄省高棉族同胞五音音乐表演活动创下越南吉尼斯纪录。

加快六个项目招商引资速度

目前，朔庄省人民委员会注重指导加快相关手续办理过程，以加大招商引资力度。具体是，朔庄省计划与投资厅制定了2025-2030年阶段17个招商引资项目清单，提交省人民委员会审议并招商引资。

其中包括工业-工业园区基础设施（10个项目）、工业-工业集群基础设施（2个项目）、工业-电力和能源（1个项目）、农业（1个项目）和健康-教育-环境（3个项目）等。

同时，为早日完善各项目实施手续，朔庄省计划与投资厅已与各部门、厅局协调，建议省人民委员会加快进度，准备好招商引资手续，包括中等职业学校、购物中心、服务贸易区结合商品住房、高科技农业区、生活固体垃圾处理厂投资建设项目和商品房项目等项目。（完）