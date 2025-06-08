有机农业旅游与本土文化保护相结合模式取得成效

庆和省宁和市宁西乡靠近得乐省，该乡山区各间民房和一片片翠绿果园的宁静空间中仍回荡着埃地族同胞的锣钲声。这里的居民以农业为生，倾注心血守护并传播本民族的文化特色。



在宁西乡，有一个由阮明成先生打造的典型循环有机农业农场，正在逐步成为一个独特的文化体验旅游点。这个农场不仅生产安全农产品，还成为展演埃地族传统舞蹈、锣钲等的“舞台”，连接社区并传播文化价值。



阮明成先生分享说：农业与旅游相结合，不仅是为农场农产品寻找出路，更是帮助游客深入了解有机种植过程和产品价值的桥梁。亲眼目睹农民的用心劳作，游客更愿意以更高价格购买这些农产品，因为他们看到了每一件产品背后的真实价值。



在宁西乡，年轻一代在保护与弘扬埃地族传统文化中发挥着重要作用。每逢周六晚上，在旅游点上，小学教师伊藤（Y Tem）与当地居民一起表演文艺节目。锣钲声、民歌旋律不仅是歌声，更是埃地族的生活节奏和文化标识。“从小我就被父亲教导如何打锣钲、唱民族歌曲。长大后，我又有机会把这些价值传授给下一代”，伊藤自豪地说。



尽管工作繁忙，伊藤每天下课后仍坚持与村民一起排练锣钲、民歌，并主持传统节庆活动。正是有像他这样充满热情的年轻人，埃地族的锣钲文化与本土文化价值才得以保护并传承，成为社区的骄傲。

宁西乡党委书记伊希（Y Hy）强调：“对埃地族人来说，锣钲是神圣的乐器，是人与神灵沟通交流的工具。锣钲在诸如弃墓礼、新米节、杀牛节、祭水源节等重要仪式中不可或缺。每当锣钲响起，就是各代村民团聚、团结、共同守护民族文化的时刻。宁西乡现有约3000名埃地族人，锣钲已深深融入他们的生活。我们一直努力保持传统节日，守护锣钲声。这是保护与传承文化的方式，帮助年轻一代不忘自己的根源。”



来自岘港的游客黎英进分享说，他对这里的有机农业农场印象深刻。不仅可以了解有机种植模式，还能品尝到地道的民族美食，参与有趣的文化活动。这是一段难忘的体验。



有机农业旅游与本土文化保护的结合，正为庆和省宁西山区开启一条可持续发展的新道路。这不仅提升了农产品价值，更是将游客与自然、人文和地方文化紧密相连的纽带。



近日，来自Framstay Vietnam的专家团队（该机构以全国农业体验旅游项目闻名）也前来宁和市考察。Framstay Vietnam的农业旅游专家范清松表示：有机农业旅游不仅是参观和体验种植，更是连接消费者与清洁农产品的桥梁，同时促进本土文化的保护和弘扬。这一模式带来双重效益——帮助农民以更高价格销售产品，同时保护与提升地方文化特色，助力本土文化的保护工作。



有机农业旅游与本土文化保护的结合，正为庆和省宁西山区开启一条可持续发展的新道路。这不仅提升了农产品价值，更是将游客与自然、人文和地方文化紧密相连的纽带。（完）