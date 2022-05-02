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有效挖掘云峰经济区潜力并加大招商引资力度
总体规划的目标是将云峰经济区建设成一个发展新的和高水平的产业且充满活力的经济中心，成为具有发展潜力、智能、可持续发展、有特色以及与国际对接的城市；是国际海上旅游和服务中心；在海洋经济、高新技术产业、创新、人力资源培训和医疗保健方面，是中部靠南沿海、西原地区的中心和一个增长极。
该计划还确立了按照环境友好型、有效挖掘独特潜力、把握突出机会、大力吸引投资资源、积极吸引和聚集创新资源以及新颖的和先进的管理方法、培育发展新动力等的发展模式来建设云峰经济区的目标。
云峰经济区。图自越通社
云峰经济区是一个优先集中投资多行业多领域的经济区，在吸引投资方面起着重要作用，也是附近地区乃至全国经济的重要发展动力。其中，以海洋经济为基础，拥有国际集装箱中转港和物流服务；都市、服务、旅游和工业占有重要的作用。
至2050年，将云峰经济区建设成为一个活跃、智慧、可持续、确保经济社会发展与国防安全之间的和谐的经济中心；并建设成一个宜居的地方和一个具有强大竞争力的经济区。
政府总理要求分析和评估国家和庆和省，旨在优化开发每个地区的土地基金和发展潜力对云峰地区所实施的战略和方向；建议建设适合于该经济区的功能区、社会基础设施和技术基础设施。此外， 对自然条件和现状进行评估； 对该经济区的作用、地位、潜力和发展动力作出分析和评估； 建议为云峰经济区制定出发展模式和发展战略。（完）