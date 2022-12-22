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有效开展维和部队人员补充配备工作

越南国防部近日举行仪式，向在中非共和国执行联合国维和任务的4名军官颁发国家主席的决定。

越南国防部近日举行仪式，向在中非共和国执行联合国维和任务的4名军官颁发国家主席的决定。为了做好在中非执行任务的维和部队人员补充配备工作，从2022年开始，越南维和局已主动选拔军官，确保维和人员在能力、军事资历、联合国维和知识、外语水平和健康等方面的素养。

 

为了赴境外履行国际义务的军官做好各方面的准备工作，越南维和局举行了联合国参谋人员、联合国军事观察员培训班、部署前培训班；有些军官被派往国外参加培训课程等。

 

越南维和局局长黄金凤少将表示，在联合国中非特派团的越南部队展示了越南军人的良好风采。他强调，尽管赴境外执行任务的军官仍面临种种困难，但越南维和局党委、指挥部相信，在各级领导的关心和指导下，各机关、单位的支持，特别是在“胡伯伯部队”战士克服困难的决心和努力下，此次出征的军官将顺利完成越南党、军队和联合国赋予的任务。

 

截至目前，越南国防部已派出516名官员赴中非共和国、南苏丹共和国、阿卜耶伊地区和联合国总部执行联合国维和任务。

 

根据联合国维和特派团的评价，越南军官在执行任务时付出了巨大的努力，展现了越南军人的专业素养、高度纪律、敢于担当的精神；给特派团领导人、军事指挥官、国际同事和所在国人民留下许多美好的印象。（完）

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