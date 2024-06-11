有效开发各种旅游产品 以吸引游客

越南文化体育与旅游部称，2024年，越南接待国际游客量预计可达到2019年的水平。今年的目标是国际游接待量达1700~1800万人次，国内游客接待量达1.1亿人次；旅游总收入约达840万亿越盾。

今年前5个月，越南接待国际游客量达近760万人次，这表明越南旅游业已强劲复苏；国内游客达5250万人次；游客总收入约达 352.2 万亿越盾。这被视为助力旅游业继续努力实现2024年游客接待量目标的动力。

越南旅游局透露，得到重点开发以满足国内外游客多样化需求的旅游产品包括：海岛旅游、文化旅游（美食和遗产）、生态旅游（包括社区旅游）和城市旅游（包括会奖旅游）、度假旅游、康养旅游等。

然而，旅游业仍面临不少困难和挑战。许多重点旅游市场尚未恢复到2019年的发展水平。旅游服务供应链被中断，不少国际和国内航班以及国际航行船舶也未能全面恢复，影响到旅游业务的运营。最近，国内机票价格上涨，导致国内旅游活动遇到困难，特别是与在东南亚、北亚等地区的出境旅游产品的竞争越来越激烈。

加上，游客的需求也在不断变化，对旅游产品品质、体验性、多样性、独特性的要求越来越高。

越南国家旅游局认为，在未来一段时间，国内游客接待量将持续增长，但增速将放缓。信息技术、人工智能、数字化转型应用的趋势将形成的旅游新方式。

据世界旅游组织和世界旅游业理事会的预测，国际旅游活动有望到2024年底全面复苏，并恢复到2019年的水平。

2025年，预计越南接待国际游客量约达1900~2000万人次，国内游客量约达1.2亿人次，国内游客量年均增速保持在8~9%，对国家GDP的贡献率达7~9%，可创造180万个就业岗位。（完）