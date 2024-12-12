最大的人权是让一亿多人民生活在自由、温饱和幸福中

今年世界人权日的主题是“我们的权利，我们的未来，就在当下”。在越南，新纪元的核心之一就是朝着更好保障人权和公民权利的目标迈进。保护人权和人权教育具有特别重要的意义，帮助人们了解人权，有意识地保护自身权利并尊重他人的尊严、权利和自由。保护人权和人权教育是全民性、全面性的国家议题，也是全球性议题。

人权教育的突出成果

《越南之声》报道，经过近40年的革新，越南成为实现联合国千年发展目标的典范国家，也是战后和解与重建的典范。2024年按新标准计算的多维贫困率仅为约1%。根据联合国开发计划署人类发展报告，2024年越南人类发展指数（HDI）较上期上升8位，在193个国家中的排名从115位升至107位。

儿童得到良好培养，创造各种上学条件；在不断发展的国民教育体系和学习型社会基础上，所有公民都被鼓励接受教育。目前，已完成5岁儿童学前普及教育；适龄儿童小学入学率达99.7%；初中教育完成率达90.7%。

青年和劳动年龄人口有众多就业机会。截至今年第三季度，越南有5160万就业人口，占劳动力的98%。

同时，2023年越南人均寿命为74.5岁，高于世界平均水平的73岁。国家目前每年为超过113万有功人士提供补助，金额达29万亿越盾（约合12亿美元）。

弱势群体、困难群众、自然灾害受灾者得到援助；为贫困人口创造条件，使其得以享受基本社会服务并实现可持续脱贫。越南正在实施2025年前全国消除临时危房的目标。

在越南，所有公民都生活在和平环境中；享有民主自由、宗教信仰自由、新闻自由、信息获取自由、创作自由，以及法律面前人人平等的权利。根据联合国排名，2024年越南幸福指数上升11位，在143个国家中排名第54位。越南现为2023-2025年任期联合国人权理事会成员，积极参与理事会活动。

过去7年，人权教育方案在各部门、地方得到全面、系统实施。政府总理范明政12月10日在河内举行的全国人权教育会议上发表讲话时强调：“对越南来说，保护人权和人权教育是全民性、全面性、包容性的任务。保护人权和人权教育在党的领导、国家管理和人民参与下进行。人权保护和教育是正式计划，置于整个教育体系之中，以学生为中心、教师为动力、学校为基础，实施终身学习和建设学习型社会”。

人权看待原则是政策制定和执行的必要标准

今后，为继续有效落实党和国家关于保障人权的政策机制，越南将把基于人权的看待原则作为各级政策法律制定和执行活动的必要要求和评估标准。

越南也将继续革新、提高社会政策质量，朝着全面、现代、包容、可持续的方向发展，以人民为中心和主体。实施好社会保障、可持续减贫、帮助弱势群体的政策。

加强越南祖国阵线、各政治社会组织在监督和促进全社会尊重、保护、保障人权方面的作用。

越南也将继续负责任地参与并推动人权理事会框架下的各国、地区组织和联合国人权机制之间的对话与合作，以解决人权、人道主义问题的共同关切。

人权和人权教育是胡志明思想的核心内容之一，是越南党的路线方针、国家政策法律的一贯观点。在新纪元，保护人权、教育人权的决心将助力越南实现建设富强、繁荣的社会主义国家的愿景。（完）