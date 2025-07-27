暑期高棉语教学活动助力传承与弘扬民族文化特色

与安江省众多高棉族寺庙一样，每逢暑假，斜门寺（音译：Tà Mum）便会开设高棉语培训班。前来学习的学生们都怀着共同的愿望，就是学会阅读与书写高棉语，以守护和发扬民族特色。高棉语三年级学生名小（音译：Danh Út）表示：“这是我第三年和村里的同学们一起来寺庙学习高棉语。我感到非常高兴。以前我只会读，不会写，现在我已经能写了。”

今年，斜门寺吸引了近200名5至15岁的学生参与高棉语课程。尽管授课时间较短，但教学质量始终得到重视。授课内容不断更新，紧贴教材要求。课程结束后，塔孟寺还组织考试并对表现优异的学生进行表彰奖励。高棉语课程有助于激发了当地青少年对高棉语言和文化的热爱，让年青一代更加了解本民族的文化，并将文字传承给下一代，为保护高棉族文化传统作出贡献。

高棉族孩子来到斜门寺学习高棉语。图自越通社

斜门住持名明俊大德表示，与往年相比，今年暑期前来学习高棉语的学生人数明显增加。“高棉语的培训主要是帮助学生们掌握听、说、读、写等基本技能。多年来，暑期在寺庙开展的高棉语教学活动让高棉族学生了解母语的语言文字，同时熟悉本民族的文化、称谓礼仪以及风俗习惯” ，名明俊大德。

定和乡越南祖国阵线委员会主席章煌他表示，祖国阵线委员会已与当地寺庙协调配合，呼吁高棉族学生在暑期参加高棉族培训班，同时为他们在寺庙安心学习创造一切有利条件。（完）