普京总统对越南进行国事访问：为越俄关系迈上新台阶注入动力

据越南外交部的消息，应越共中央总书记阮富仲的邀请，俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）将于2024 年 6 月 19 日至 20 日对越南进行国事访问。普京总统此访受到了越南领导人和外交专家的特别关注，许多意见认为，此访将为两国关系发展注入新动力，进一步巩固两国人民之间的友谊。

友好交流活动丰富多样

越南友好组织联合会潘英山表示，越俄关系在政治、外交、国防安全、经贸投资、科技、教育尤其是民间外交领域取得了诸多成果。

潘英山表示，包括民间外交在内的越南与前苏联和今日与俄罗斯的关系经受住时间考验，得到两国时代领导人和人民不断加强和精心维护。

潘英山认为，两国关系史上的各个重要里程碑事件为两国民间外交活动奠定了坚实的基础。

潘英山指出，越南人对前苏联和俄罗斯怀有深厚感情。这是两国关系历经时间考验的生动证明。

潘英山还提及包括教育在内的新合作领域，从而促进两国民间交流与合作，在对方国家推广本国语言和文化。

2025年两国将庆祝建交75周年。在此背景下，潘英山对越俄关系的光明前景充满信心。

三大亮点

原越通社驻俄罗斯记者、越俄友好协会副主席兼秘书长阮登发认为，俄总统普京即将访越之旅具有重大意义，体现在以下三个方面：

其一，越南是唯一六次接待俄罗斯总统到访的东南亚国家，包括普京即将访越的这一次。普京曾经四次访越，其中对越进行两次正式访问，两次赴越出席APEC领导人会议。这足以证明俄罗斯领导对越南关系的高度重视。

其二，此访是在普京刚就任俄罗斯新一届总统之际进行的，体现了俄罗斯和普京个人对越南的重视。

另外，2023年3月31日，普京签署了关于批准新版《俄罗斯联邦外交政策构想》的命令。目前，俄罗斯外交政策仍然按照这一具有战略意义的文件实施，越南仍是俄罗斯亚太地区外交政策的优先方向之一。

其三，普京此访恰逢纪念《越南和俄罗斯友好关系基本原则条约》签署30周年之际进行。

在此背景下，俄总统对越进行访问有望为双方关系树立新里程碑并且注入新的发展动力。在此访基础上，两国将会达成部分协议并开展新阶段的合作活动。

除了上述三大亮点之外，从民间外交角度来看，阮登发认为，普京此访还有助于加强并凸显越俄虽经历风风雨雨但仍深入发展的友好关系和民间交流等。（完）