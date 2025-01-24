春节特刊展、书法展广受读者、游客关注

《越南之声》报道，在河内市文庙国子监国家级特殊遗迹区，文庙国子监科学文化活动中心举行2025年春季写字节和主题为“实学”的书法展。活动上，河内市及越南北中南三个地区的47位喃字、国语字书法家将为公众献上富有深意的书法、书画作品。这里也举行其他多项活动，如：遗产体验空间、阅读文化空间；介绍河内市手工艺村和手工艺品，以及陶娘曲、官贺民歌、盲人曲、嘲剧、文歌、舞狮舞龙等艺术表演。活动将持续到2月9日。

同一天，在金瓯省图书馆，越南记者协会金瓯省分会举行2025年春节特刊展。全国多地新闻媒体单位的纸质报纸、电子报纸、书籍、艺术摄影作品等参展。活动上，组委会也颁发了2025年乙巳春节优秀春节特刊奖、优秀广播电视节目奖、校报奖、好人好事奖、可持续减贫艺术摄影奖等。

23日当天，隆安省举行了“庆党迎春”春节特刊展开幕式。隆安省2025年特刊展于1月23日至31日在省文化艺术中心举行，介绍越南从中央到地方的近200份春节特刊、杂志和报纸。参展特刊类型、尺寸、色彩、图片生动多样，内容丰富，体现作者的精巧用心和创造力，其贯穿性主题是庆党迎春，庆祝各部门、各领域、各地方和全国人民2024年取得的巨大成就。（完）